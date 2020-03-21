Коронавірус в Україні діагностували у священика: що відомо

Перший випадок зараження коронавірусом в Тернопільській області зафіксували у 57-річного чоловіка. Він виявився священнослужителем з міста Заліщики.

Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Хворому надають симптоматичне лікування, повідомили на сайті Тернопільської обласної державної адміністрації.

Відомо, що у хворого велика сім'я. На даний момент встановлюється, хто міг контактувати з чоловіком. Їм порекомендують самоізолюватись.

Коронавірус pravda.com.ua

Крім того, члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.

"Для жителів Заліщицького району та сусідніх районів посилять обмеження в пересуванні. На виїздах з районного центру будуть встановлені поліцейські пости. Правоохоронці проводитимуть скринінг", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Чернівцях, де підтвердили 25 випадків нового коронавірусу, дітям до 14 років заборонили виходити з дому без супроводу батьків.

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