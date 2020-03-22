Коронавірус охопив Київ і 8 областей: свіжі дані по Україні за 22 березня

Станом на 10:00 22 березня в Україні виявлено 47 хворих на коронавірус.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, зазначивши, що троє інфікованих померли, а один вилікувався і був виписаний з лікарні.

Всього (за даними Міністерства охорони здоров'я на 10:00):

• Чернівецька область – 25 хворих (1 летальний, 1 видужав);

• Київ – 9;

• Київська область – 4;

• Житомирська – 2 (1 летальний);

• Дніпропетровська – 2;

• Івано-Франківська – 2 (1 летальний);

• Львівська – 1;

• Тернопільська – 1;

• Донецька – 1.

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За інформацією Львівської обласної державної адміністрації, за останню добу в області з підозрою на коронавірус з'явився ще 21 пацієнт.

Зараз на лікуванні в обласній інфекційній клінічній лікарні перебувають 53 людини, на самоізоляції – 30 осіб. За весь час виписано 11 пацієнтів.

Стан усіх хворих середньої тяжкості або близький до задовільного. У однієї пацієнтки – близький до важкого.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні можуть ввести надзвичайний стан уже з наступного тижня. Незабаром відбудеться засідання Ради національної безпеки, на якому будуть вирішувати це питання.

Режим надзвичайного стану передбачає більш жорсткі заходи, ніж надзвичайна ситуація.

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