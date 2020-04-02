Коронавірус небезпечно "вдарив" по дітях в Україні: озвучено цифру

В Україні госпіталізовано 20 дітей із діагнозом коронавірус, ще 26 осіб – медичні працівники.
Такі дані озвучив на брифінгу у четвер, 2 квітня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"На сьогодні госпіталізовані 398 осіб. Решта перебуває на амбулаторному лікуванні. Серед госпіталізованих ми, на жаль, маємо 20 дітей і 26 медпрацівників. На апараті штучної вентиляції легенів перебуває одна людина з коронавірусом", – розповів він.
https://doctor.ru/
Ляшко озвучив і свіжі дані щодо вікової структури хворих. "Ситуація не змінилася. Люди 30-60 років – 60% всіх пацієнтів. Водночас якщо взяти співвідношення хворих до 100 тисяч осіб кожної вікової групи, в категорії 60+ найбільша летальність і найвищі показники захворюваності", – пояснив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше епідемологиня пояснила, що в Україні вік більшості хворих на коронавірус становить 20-50 років, оскільки саме дана вікова група найбільше подорожувала по уражених країнах або перебувала там на заробітках.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".