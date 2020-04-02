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2 квітня • оновлено в 11:21
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Коронавірус небезпечно "вдарив" по дітях в Україні: 20 вже госпіталізували

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В Україні госпіталізовано 20 дітей із діагнозом коронавірус, ще 26 осіб – медичні працівники.

Такі дані озвучив на брифінгу у четвер, 2 квітня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"На сьогодні госпіталізовані 398 осіб. Решта перебуває на амбулаторному лікуванні. Серед госпіталізованих ми, на жаль, маємо 20 дітей і 26 медпрацівників. На апараті штучної вентиляції легенів перебуває одна людина з коронавірусом", – розповів він.

Коронавірус небезпечно "вдарив" по дітях в Україні: озвучено цифру

https://doctor.ru/

Ляшко озвучив і свіжі дані щодо вікової структури хворих. "Ситуація не змінилася. Люди 30-60 років – 60% всіх пацієнтів. Водночас якщо взяти співвідношення хворих до 100 тисяч осіб кожної вікової групи, в категорії 60+ найбільша летальність і найвищі показники захворюваності", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше епідемологиня пояснила, що в Україні вік більшості хворих на коронавірус становить 20-50 років, оскільки саме дана вікова група найбільше подорожувала по уражених країнах або перебувала там на заробітках.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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