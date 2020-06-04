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4 червня • оновлено в 07:26
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Коронавірус може стати "грипом", другий хвилі не буде – інфекціоніст

  • COVID-19 може стати сезонним захворюванням на зразок грипу

  • Другої хвилі епідемії коронавірусу не буде

  • Ситуація з поширенням коронавірусу буде стабільною з тенденцією до зниження

1.3т
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Коронавірус може стати для світу "ще одним грипом", який буде активізуватися з року в рік.

Про це в ефірі ObozTV розповів лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв. "Є прогнози, що вірус може залишитися, і буде у нас ще один "грип". Він буде приходити, і через якийсь час, як ми всі періодично хворіємо на грип – хтось щороку, а хтось раз на кілька років – те ж саме може бути і з коронавірусом", – допустив він.

Разом з тим медик запевнив, що другої хвилі епідемії COVID-19, яку прогнозують на осінь, не буде.

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"Я б не давав конкретних прогнозів з цифрами, але я думаю, що ситуація буде стабільною. Найближчим часом ніякої другої хвилі не буде. Ситуація буде стабільною і з тенденцією до зниження", – підкреслив лікар.

Коронавірус може стати "грипом"

Коронавірус може стати "грипом"

Як писав OBOZREVATEL, раніше Юрій Жигарев заявив, що випадки повторного зараження коронавірусом можуть носити одиничний характер. Масовим це явище не буде.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Підсумки
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Україна
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