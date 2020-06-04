Коронавірус може стати "грипом", другий хвилі не буде – інфекціоніст

Ситуація з поширенням коронавірусу буде стабільною з тенденцією до зниження

Коронавірус може стати для світу "ще одним грипом", який буде активізуватися з року в рік.

Про це в ефірі ObozTV розповів лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв. "Є прогнози, що вірус може залишитися, і буде у нас ще один "грип". Він буде приходити, і через якийсь час, як ми всі періодично хворіємо на грип – хтось щороку, а хтось раз на кілька років – те ж саме може бути і з коронавірусом", – допустив він.

Разом з тим медик запевнив, що другої хвилі епідемії COVID-19, яку прогнозують на осінь, не буде.

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"Я б не давав конкретних прогнозів з цифрами, але я думаю, що ситуація буде стабільною. Найближчим часом ніякої другої хвилі не буде. Ситуація буде стабільною і з тенденцією до зниження", – підкреслив лікар.

Коронавірус може стати "грипом"

Як писав OBOZREVATEL, раніше Юрій Жигарев заявив, що випадки повторного зараження коронавірусом можуть носити одиничний характер. Масовим це явище не буде.

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