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14 березня • оновлено в 09:10
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Коронавірус і застуда: головні відмінності в симптомах. Інфографіка

8.6т
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Коронавірус, застуда і грип здебільшого мають різні симптоми, за якими можливо визначити захворювання.

Таблицю з відмінностями в симптомах різних вірусів опублікувало DW (щоб подивитися інфографіку, проскрольте новину до кінця).

pixabay.com

pixabay.com

Так, найбільш часто у хворого коронавірусом з'являються підвищена температура і сухий кашель, але чхання немає.

При застуді пацієнти скаржаться на чхання, біль у суглобах, нежить і біль у горлі.

У грипу, крім підвищеної температури і кашлю, симптоми втоми, болю в суглобах і головного болю.

Коронавірус і застуда: головні відмінності в симптомах. Інфографіка

dw.com

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 14 березня в світі коронавірусом заражені 145 369 осіб. За добу кількість інфікованих зросла більш ніж на дев'ять тисяч осіб.

Україна на два тижні введе повне обмеження авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу в світі. Заходи почнуть діяти з опівночі 17 березня.

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Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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