Коронавірус дістався до "Укроборонпрому": заражений у важкому стані

У одного із співробітників київського підприємства "Укроборонпром" виявили коронавірус. Він знаходиться в стабільно важкому стані.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
У пресслужбі підприємства зазначили, що хворий перебував удома у відпустці. На даний момент він проходить лікування в одній зі столичних лікарень.
"Хворий працював окремо від колективу і майже ні з ким не контактував, оскільки з початку національного карантину на підприємстві щодня виходили на роботу не більше 40 працівників. Уповноважені органи встановили коло працівників підприємства, які могли контактувати з хворим, рідних і близьких - всі вони знаходяться вдома на обсервації", – йдеться в повідомленні.
Коронавірус дістався до "Укроборонпрому"
Дзеркало тижня
Літній чоловік, у якого діагностували коронавірус, працює токарем невеликого науково-дослідного підприємства, що входить до складу "Укроборонпрому".
На самому підприємстві провели протиепідеміологічні заходи. Приміщення, де два тижні тому працював хворий, дезінфікували і "законсервували" на 14 днів.
Як писав OBOZREVATEL раніше, американська співачка Pink і її трирічний син заразилися коронавірусом COVID-19.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".