Коронавірус дістався до "Укроборонпрому": заражений у важкому стані

У одного із співробітників київського підприємства "Укроборонпром" виявили коронавірус. Він знаходиться в стабільно важкому стані.

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У пресслужбі підприємства зазначили, що хворий перебував удома у відпустці. На даний момент він проходить лікування в одній зі столичних лікарень.

"Хворий працював окремо від колективу і майже ні з ким не контактував, оскільки з початку національного карантину на підприємстві щодня виходили на роботу не більше 40 працівників. Уповноважені органи встановили коло працівників підприємства, які могли контактувати з хворим, рідних і близьких - всі вони знаходяться вдома на обсервації", – йдеться в повідомленні.

Коронавірус дістався до "Укроборонпрому" Дзеркало тижня

Літній чоловік, у якого діагностували коронавірус, працює токарем невеликого науково-дослідного підприємства, що входить до складу "Укроборонпрому".

На самому підприємстві провели протиепідеміологічні заходи. Приміщення, де два тижні тому працював хворий, дезінфікували і "законсервували" на 14 днів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, американська співачка Pink і її трирічний син заразилися коронавірусом COVID-19.

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