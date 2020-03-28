Коронавірус все жорсткіше атакує Україну і світ: статистика на 28 березня. Постійно оновлюється

Коронавірус перетнув позначку в півмільйона заражених по всьому світу і посилив свої темпи в європейських країнах.
В Україні пандемія за кілька днів подвоїла кількість хворих. У відповідь на спалах вірусу в нашій країні прийняли екстрені заходи – продовжили на 30 днів карантин і ввели режим надзвичайної ситуації по всій країні до 24 квітня.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Дані про коронавірус по Україні та світу на 28 березня
Ведомости
Що важливо знати про атаку коронавірусу
Через COVID-19 в Україні загинули вже 5 осіб, вилікувалися четверо.
В країні лабораторно підтверджено 310 випадків. Тільки за добу в Україні виявлено 92 нових випадки.
У всьому світі коронавірусом COVID-19 заражені більше 597 тисяч чоловік 27 365 загинули, 133 366 вилікувалися.
Найбільше смертей в результаті ускладнень хвороби зареєстрували в Італії – 9134 випадків. COVID-19 захворіли 86 498 людини.
У Китаї за добу зафіксували 54 нових випадків коронавірусу, всього зафіксовано 81 905 випадків захворювання.
worldometers.info
worldometers.info
worldometers.info
worldometers.info
Головне за день, 28 березня
5:14 – Окупанти звезли в "Артек" дітей на свято "русского міра" в тимчасово окупованому Криму. При цьому вони проігнорували карантинні обмеження, які дотримуються в усьому світі через пандемію коронавірусу.
3:15 – Туреччина повністю закриває авіаційне сполучення з іншими країнами і обмежує міжміські перевезення. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган , передає "Укрінформ".
2:00 – Четверо пасажирів померли від коронавірусу на круїзному судні біля тихоокеанського узбережжя Панами, повідомляє Reuters. Понад 130 людей на борту мають симптоми коронавірусної інфекції, мінімум у двох з них підтверджено захворювання.
1:51 – В Ірані 480 осіб померли і більше 2,8 тисячі завдали шкоди здоров'ю, вживаючи метанол в якості "ліків" від коронавірусу.
1:04 – У Тернопільській області COVID-19 підтвердили у півторарічної дитини з села Лідихів. У малюка – запалення легенів.
1:01 – Папа Римський Франциск помолився про завершення пандемії коронавірусу і порятунок всього світу від загальної трагедії на повністю порожній площі Святого Петра, на якій зазвичай збирається багато народу.
00:42 – За дорученням президента Володимира Зеленського Міністерство інфраструктури готує рішення, яке передбачає обсервацію для українців, які повернулися з-за кордону.
00:27 – Економіка США вступила в глибоку рецесію через заходи по боротьбі з пандемією коронавірусу. На тлі цього президент Дональд Трамп підписав пакет фінансової допомоги, який став найбільшим в історії країни, пишуть американські ЗМІ.
00:17 – В Одесі підтвердився шостий випадок захворювання COVID-19. Це жінка 1963 року народження, яка повернулася з Франції.
00:12 – Кількість підтверджених випадків зараження різко зросла в Тернопільській області – до 43 (вранці 27 березня повідомлялося про 25).
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