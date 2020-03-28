Коронавірус все жорсткіше атакує Україну і світ: статистика на 28 березня. Постійно оновлюється

Коронавірус перетнув позначку в півмільйона заражених по всьому світу і посилив свої темпи в європейських країнах.

В Україні пандемія за кілька днів подвоїла кількість хворих. У відповідь на спалах вірусу в нашій країні прийняли екстрені заходи – продовжили на 30 днів карантин і ввели режим надзвичайної ситуації по всій країні до 24 квітня.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Дані про коронавірус по Україні та світу на 28 березня Ведомости

Що важливо знати про атаку коронавірусу

Через COVID-19 в Україні загинули вже 5 осіб, вилікувалися четверо.

В країні лабораторно підтверджено 310 випадків. Тільки за добу в Україні виявлено 92 нових випадки.

У всьому світі коронавірусом COVID-19 заражені більше 597 тисяч чоловік 27 365 загинули, 133 366 вилікувалися.

Найбільше смертей в результаті ускладнень хвороби зареєстрували в Італії – 9134 випадків. COVID-19 захворіли 86 498 людини.

У Китаї за добу зафіксували 54 нових випадків коронавірусу, всього зафіксовано 81 905 випадків захворювання.

worldometers.info

worldometers.info

worldometers.info

worldometers.info

Головне за день, 28 березня

5:14 – Окупанти звезли в "Артек" дітей на свято "русского міра" в тимчасово окупованому Криму. При цьому вони проігнорували карантинні обмеження, які дотримуються в усьому світі через пандемію коронавірусу.

3:15 – Туреччина повністю закриває авіаційне сполучення з іншими країнами і обмежує міжміські перевезення. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган , передає "Укрінформ".

2:00 – Четверо пасажирів померли від коронавірусу на круїзному судні біля тихоокеанського узбережжя Панами, повідомляє Reuters. Понад 130 людей на борту мають симптоми коронавірусної інфекції, мінімум у двох з них підтверджено захворювання.

1:51 – В Ірані 480 осіб померли і більше 2,8 тисячі завдали шкоди здоров'ю, вживаючи метанол в якості "ліків" від коронавірусу.

1:04 – У Тернопільській області COVID-19 підтвердили у півторарічної дитини з села Лідихів. У малюка – запалення легенів.

1:01 – Папа Римський Франциск помолився про завершення пандемії коронавірусу і порятунок всього світу від загальної трагедії на повністю порожній площі Святого Петра, на якій зазвичай збирається багато народу.

00:42 – За дорученням президента Володимира Зеленського Міністерство інфраструктури готує рішення, яке передбачає обсервацію для українців, які повернулися з-за кордону.

00:27 – Економіка США вступила в глибоку рецесію через заходи по боротьбі з пандемією коронавірусу. На тлі цього президент Дональд Трамп підписав пакет фінансової допомоги, який став найбільшим в історії країни, пишуть американські ЗМІ.

00:17 – В Одесі підтвердився шостий випадок захворювання COVID-19. Це жінка 1963 року народження, яка повернулася з Франції.

00:12 – Кількість підтверджених випадків зараження різко зросла в Тернопільській області – до 43 (вранці 27 березня повідомлялося про 25).

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