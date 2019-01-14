Константинополь опублікував фінальний текст Томосу ПЦУ

Вселенський патріархат представив повний текст Томосу про автокефалію Православної церкви України й опублікував його в мережі.

Так, він з'явився на сайті прес-служби Константинополя англійською, грецькою та українською мовами.

У тексті Томосу зазначається: "Оскільки благочестива і Богом бережена земля України укріплена і звеличена вищим промислом і отримала свою повну політичну незалежність, державні та церковні керівники якої вже майже тридцять років гаряче просять її церковного самоврядування і пліч-о-пліч із народом і співзвучно з давніми його проханнями... одностайно визначаємо і проголошуємо, щоб уся Православна Церква, яка перебуває в межах політично сформованої та повністю незалежної держави Україна... була відтепер канонічно автокефальною".

Текст-оригінал Томосу Скрін відео

Текст-оригінал Томосу Скрін відео

"Ми визнаємо і проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовного дочкою і закликаємо всі світові Православні Церкви визнавати її як сестру і згадувати під ім'ям "Святіша Церква України", яка має своєю кафедрою історичне місто Київ", — сказано в документі.

Також там зазначається: "Автокефальна Церква в Україні визнає головою Святіший Апостольський і Патріарший Вселенський Престол, як і інші Патріархи та Предстоятелі та має разом з іншими канонічними обов'язки і відповідальності перш за все збереження нашої Православної Віри неушкодженої та канонічної єдності й спілкування зі Вселенським Патріархатом та іншими помісними Православними Церквами непорушними".

Повний текст документа читайте тут.

Підписання Томосу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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