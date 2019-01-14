МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Константинополь опублікував фінальний текст Томосу ПЦУ

1.8тЧитати матеріал російською

Вселенський патріархат представив повний текст Томосу про автокефалію Православної церкви України й опублікував його в мережі.

Так, він з'явився на сайті прес-служби Константинополя англійською, грецькою та українською мовами.

У тексті Томосу зазначається: "Оскільки благочестива і Богом бережена земля України укріплена і звеличена вищим промислом і отримала свою повну політичну незалежність, державні та церковні керівники якої вже майже тридцять років гаряче просять її церковного самоврядування і пліч-о-пліч із народом і співзвучно з давніми його проханнями... одностайно визначаємо і проголошуємо, щоб уся Православна Церква, яка перебуває в межах політично сформованої та повністю незалежної держави Україна... була відтепер канонічно автокефальною".

Новини
"Молилися століттями!" Порошенко зробив потужну заяву про Томос
Текст-оригінал Томосу

Текст-оригінал Томосу

Скрін відео

Текст-оригінал Томосу

Текст-оригінал Томосу

Скрін відео

"Ми визнаємо і проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовного дочкою і закликаємо всі світові Православні Церкви визнавати її як сестру і згадувати під ім'ям "Святіша Церква України", яка має своєю кафедрою історичне місто Київ", — сказано в документі.

Також там зазначається: "Автокефальна Церква в Україні визнає головою Святіший Апостольський і Патріарший Вселенський Престол, як і інші Патріархи та Предстоятелі та має разом з іншими канонічними обов'язки і відповідальності перш за все збереження нашої Православної Віри неушкодженої та канонічної єдності й спілкування зі Вселенським Патріархатом та іншими помісними Православними Церквами непорушними".

Повний текст документа читайте тут.

Підписання Томосу

Підписання Томосу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Теги
Константинопольський патріархатєдина церкваТомос
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
1
4
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Хахлы, теперь в турецкое миро будете свои пятачки окунать и все церковные вопросы через Стамбул решать, такая вот автофекалия. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Интересный документ. Почему-то нет автографов членов Синода Митрополита Халкидонского Афанасия, Митрополита Деркского Апостола Даниилидиса, Архиепископа Американского Димитрия, экзарха Атлантического и Тихого океанов Митрополита Кисамского и Селинского Амфилохия, а также экзарха Западного Крита Митрополита Прусского Эльпидифора. Зато присутствуют не входящие в Синод Митрополит Германский Августин, Митрополит Транупольский Герман, Митрополит Ретимнский и Авлопотамский Евгений, Митрополит Сингапурский Константин и Митрополит Симский Хризостом. Простыми словами: из 12 членов Синода Томос подписали лишь семь, остальных заменили "массовкой". Почему? Не удалось уговорить нужных? Как-то это всё мутно немного.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
2 из 4 ответов | показать все
Ш. Олег
Ш. Олег
Plotnikov Alex, так ведь даже и карт-бланша не дали! Говоря языком нынешней дипломатии, "развели, как последних лохов".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Ш. Олег, ты просишь не возможное, им это не нужно, бандитам дали карт-бланш, зачем в нем сомневаться?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
московским попам выплядка больше в Украине делать нечего! смерть окупантам выплядкам
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Наші блоги