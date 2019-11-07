На 21 декабря 2019 года запланирован "конец света". Ученый-конспиролог Дэвид Монтейн утверждает, что этот день положит начало череде катастроф, которые могут привести к гибели человечества.

Приближается зимнее солнцестояние, а с ним оживают и конспирологические теории об очередном "конце света". Его опять назначают на 21 декабря. Многие мировые издания "раздувают" эту тему до размеров массовой истерии. Сегодня меня просили прокомментировать "Конец света 21 декабря 2019 года" достаточно серьезные журналисты. С удовольствием!

Ну, во-первых, конца света 21 декабря 2019 года не будет. Но это явление в массовом сознании следует изучить – откуда берутся эти страхи и разговоры в предвестии зимнего солнцестояния?

Возьмем мифологию древних славян. Они считали, что старое солнце умирает 21 декабря (по современному календарю). По одной версии, солнце падает в мировой океан и гаснет в его глубинах. По другой, солнце спускается к водам Днепра (большинство славянских племен жило на берегах Днепра и Дуная, это были их священные реки – как Ганг в Индии), запутывается в днепровских плавнях и гаснет в глубинах этой реки.

В самую длинную ночь, с 21 на 22 декабря, конец света наступает для всего старого

В эту ночь боялись, что может наступить конец света. Поэтому люди помогали богам творить новое солнце, для чего зажигали 120 огней (костров, лучинок, масляных плошек, восковых свечей – у кого что было). Боги творили новое солнце, а люди им помогали обрядами.

К утру 22 декабря из вод мирового океана (или Днепра) поднималось новое светило. Все ликовали! Ура! Новое солнце родилось. Конец света отменяется! Родилась новая вселенная, будет счастье!

Рождение нового солнца праздновали с 22 по 25 декабря, и эти праздники назывались Роздздво. Однако провидцы говорили, что однажды солнце может не родиться, и тогда 21 декабря может стать днем конца нашего мира. "Если и произойдет конец света, то это случится в самый короткий день перед самой длинной ночью", – говорили они.

То же самое (!) – почти слово в слово говорили и индейские цивилизации Северной Америки – те же майя, например. Если и случится когда-нибудь конец света, то это будет в самый короткий день.

И не только славяне, и не только майя. Подобные мифы и пересказы мы встретим у большого количества народов нашей планеты.

Мифология, как известно, пронизывает массовое бессознательное, и его архетипы легко считываются нами. "А вдруг правда?", – робко шепчет внутренний голос.

Доля правды, конечно есть. В самую длинную ночь умирает всё старое, отжившее. Старые мы. Старые проекты и неудачи. Все то, что символизирует старое солнце. Но тут же идет рождение новых "я", новых проектов, новых надежд, новых свершений. И – нового солнца. И – новых вселенных! Жизнь никогда не прекращается.

Новая эра, как считают многие духовные течения, уже началась. Даты начала назывались разные – и 2011год, и 21 декабря 2012 и 8 июля 2013. Но все согласны с тем, что новая эпоха уже наступила. А поэтому "концы света" уже не понадобятся.

Но зачем же постоянно запускают в тираж очередные страхи перед "концом света"? По моему мнению, это делается с такими целями:

1. Отвлечение внимания людей от более важных событий. 2. Стимулирование продажи товаров, которые помогут пережить "конец света". 3. Попытка популяризации личностей, провозглашающих такие прогнозы. То есть через разговоры о возможных катастрофах просто стараются внедрить новые системы социального управления.

Ну, и не забываем – мыслеформы людей склонны иногда реализовываться. А потому мы смело утверждаем – конца света не будет, у нас у всех будет здоровье, успехи и новая радостная жизнь. И так всегда есть и будет!

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!