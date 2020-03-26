Кількість хворих на коронавірус в Україні, ймовірно, в 8-10 разів вища за офіційну статистику МОЗ.

З такою заявою увечері 26 березня в ефірі "Право на владу" виступив директор Інституту біохімії імені О. В. Палладіна, академік НАНУ Сергій Комісаренко.

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"Ми побачимо значне збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні. Досвід інших країн показує, що офіційна статистика захворюваності була в 8-10 разів нижчою за реальну кількість хворих через повільне виявлення. На жаль, так само буде і в Україні", – приводять його слова на сторінці ток-шоу в Facebook.

Сергій Комісаренко

Комісаренка зазначив, що в Україні вчасно ввели карантин і країні пощастило бути однією з останніх в Європі, куди прорвався коронавірус.

"Люди повинні зрозуміти, що чим жорсткішими будуть умови карантину, тим менше буде людей, які захворіють і помруть", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, через пандемію Кабмін прийняв рішення продовжити карантин і режим надзвичайної ситуації по всій країні до 24 квітня.

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