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11 квітня • оновлено в 17:58
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Карина Бондаренко
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Комендантська година в Україні: Нацполіція розставила крапки над "і"

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Рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо обмеження пересування громадян має лише рекомендаційний характер.

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Водночас в умовах надзвичайної ситуації допускаються обмеження роботи громадського транспорту, підприємств та організацій, повідомили на сайті Національної поліції України.

Комендантська година в Україні

Комендантська година в Україні

Страна

"У низці регіонів місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про тимчасову заборону громадянам виходити з дому (з 13-ї години 11 квітня до 6-ї години ранку 13 квітня). Втім, це рішення комісії має виключно рекомендаційний характер, адже комендантська година можлива тільки за умови введення правового режиму надзвичайного стану", – йдеться у повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко напередодні заявив, що комендантську годину у столиці через посилені заходи карантину вводити не будуть.

Що вирішили в інших регіонах України, читайте тут.

Що таке комендантська година

Комендантська година – це заборона на перебування на вулиці в певний час доби. Найчастіше її вводять на вечірній і нічний час, наприклад, з 22:00 до 6:00. Час цей встановлюється в кожній країні (чи навіть регіоні) індивідуально, але зазвичай він перебуває в цих межах.

Як писав OBOZREVATEL раніше, з суботи, 11 квітня, в декількох західних областях України вводять комендантську годину, щоб запобігти поширенню коронавірусу COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
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злой укр
злой укр
пулемёты на перекрёстках гоораздо эффективнее,ведь так,нерабы?!
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петров иван
петров иван
все на майдан!!!!даешь свободу и демократию
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
НЕРАБЫ епт!))))))
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