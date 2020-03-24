У зв'язку з пандемією коронавірусу український лікар-педіатр Євген Комаровський попередив, що крім захисту обличчя масками та рук рукавичками необхідно прикривати довге волосся, оскільки його часто чіпають руками.

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Про це він розповів у своєму відео, опублікованому на YouTube-каналі у вівторок, 24 березня (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Євген Комаровський Колаж

Лікар звернув увагу на фото касирки в супермаркеті, де жінка працювала з зібраним, але не прикритим волоссям.

"Людина, яка весь час контактує з грошима, не має головного убору. Волосся – це потенційне джерело накопичення вірусу... Будь-яка жінка поправляє зачіску. Тому захисні шапочки, косинки, щось, що захищає волосся, це вкрай актуально", – сказав Комаровський.

Скрін відео

Він також нагадав, що кожен "вихід у маси" – це потенційний ризик. "Це стосується не тільки літніх людей, це стосується кожного. Ви повинні зробити все для того, щоб ви виходили в супермаркет максимум, найчастіше, – це раз у тиждень, а краще в два. Щоб ви ретельно до цього готувалися в плані одягу, який ви обробите, і так далі", – закликав лікар.

"На сьогодні у всіх місцях де можливе таке явище як черга... повинна бути розмітка", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, Євген Комаровський вважає, що така критична ситуація зі смертністю від коронавірусу в Італії склалася через колапс у системі охорони здоров'я.

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