Комаровський пояснив, чому треба боятися маршруток, а не пляжів під час епідемії COVID-19

Переповнені пляжі менш небезпечні в плані передавання COVID-19, ніж переповнений громадський транспорт.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в інтерв'ю каналу "Politeka Online" заявив лікар Євген Комаровський. Відео було опубліковано на YouTube-каналі українського лікаря-педіатра (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

За словами експерта, зараз у країні створені "досить непогані" умови для передачі вірусу від людини до людини.

"Ми знаємо точно, що вірус передається головним чином всередині приміщень. Тому мене менше лякають переповнені пляжі, але більше, наприклад, маршрутки або трамваї, або метро", – сказав лікар.

Він додав, що, порівняно з метро, "все інше зараз – не привід метушитися".

На думку Комаровського, в найближчий період багато молоді, яка зараз "активно спілкується", зустрінеться з COVID-19.

"Чутливі захворіють, нечутливі – посилять свій місцевий імунітет", – сказав лікар. Так, упевнений він, кількість людей, які контактували з коронавірусом, стрімко зростатиме.

Проблемою, як наголосив Комаровський, є те, що "молодь заразить старих".

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві закордонних справ дали українцям поради щодо відпустки за кордоном у карантин.