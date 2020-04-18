Доктор Євген Комаровський розповів, чи є альтернатива звичайним антисептикам для рук, а також пояснив, які дезінфікуючі засоби використовувати не можна.

Нове відео про коронавірус було опубліковано на YouTube-каналі Комаровського (щоб подивитися ролик, проскрольте новину вниз).

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"Всі санітайзери скінчилися, спирт ні за які гроші не купити, всі бігають по аптекам, їм пропонують всяку, вже вибачте, фігню", – зазначив лікар-педіатр.

Які антисептики можна використовувати Колаж

Саліцилова і мурашина кислота

Розчини саліцилової і мурашиної кислоти, за словами Комаровського, "можливі як разова акція", якщо "вже зовсім нікуди діватися".

У цих препаратів, як пояснив він, є свої властивості й у величезної кількості людей є протипоказання. Мурашина кислота, наприклад, може викликати подразнення шкіри. Тому застосовувати ці заоби на постійній основі категорично не можна.

Безспиртові антисептики, перекис водню

До таких антисептиків відносяться, зокрема, перекис водню або ті, які містять хлор. Вони можуть працювати, однак Комаровський не рекомендував їх використання. Звичайні санітайзери, підкреслив лікар, діють швидко.

"Як правило, якщо там немає спирту, це не годиться. Давайте шукати щось інше", – сказав експерт. При цьому для обробки поверхонь використовувати перекис можна.

Харчова сода

Це непоганий засіб у побуті, але антисептиком не є. Використовувати соду не за прямим призначенням не можна.

Декаметоксин (Декасан)

Це засіб має бактерицидну дію, а дію проти коронавірусу, за словами Комаровського, "в реальному житті доведеться ще дуже довго доводити".

Мірамістин

Доктор зазначив, що це противобактеріальний засіб. Мірамістин неефективний проти вірусів.

Марганцівка

"Та марганцівка, яку ви робите, цей слабо-рожевий розчин, це називається "ну треба щось робити", – сказав Комаровський.

Навіть бактерицидний ефект це засіб має лише в дуже великій концентрації, коли розчин вже подразнює шкіру і слизові. Лікар порадив "взагалі забути" про використання марганцівки.

Засіб для миття посуду

"Вірус має жирову оболонку, ліпідний шар. Все, що розчиняє жири, вбиває вірус", – сказав експерт. Він заявив, що використовувати засоби для миття посуду "можна і потрібно".

Бензин і гас

Один із фоловерів запитав у лікаря, чи можна таким чином обробляти руки. Він відповів, що такі засоби не рекомендовані жодною медичної організацією в світі.

"Я знаю, що в наших краях більшість досі ганяють вошей за допомогу гасу. Ну... буває, що я можу сказати. Тим не менше, до коронавірусу безніз і керосин відношення не мають. До вошей можуть мати, вони задихаються", – зазначив Комаровський.

Рідина для полоскання рота

"Це повна маячня, але руки будуть пахнути просто чудово", – прокоментував цей засіб лікар.

Антибактеріальні серветки

Лікар сказав, що використовувати їх не має сенсу, оскільки COVID-19 – вірус. Теоретично руки витирати серветками можна, але це не замінює мила або звичайних антисептиків.

Хлоргексидин

Проти коронавірусу він, за словами Комаровського, практично не активний.

Горілка

Щоб вона подіяла, контакт шкіри з горілкою повинен тривати як мінімум 4-5 хвилин. Для швидкої дії вона не годиться.

"Вкрай рідко люди опиняються в такій ситуації, коли у них немає води і мила, але є горілка", – зазначив лікар.

Фітонциди

Рослинні засоби для дезінфекції Комаровський назвав міфом. Він підкреслив, що використовувати їх не варто.

Як писав OBOZREVATEL, Євген Комаровський розвінчав міф про ефективність "блокаторів вірусів", які нібито здатні вбити COVID-19 навколо людини.

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