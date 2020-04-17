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18 квітня • оновлено в 00:43
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Коли в Україні буде пік коронавірусу: вчені вирахували дату

1.2т
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В Україні пік епідемії коронавірусу COVID-19 очікується в перших числах травня: як нових випадків захворювання, так і летальних.

Про це йдеться в звіті НАН України, заснованому на математичному моделюванні. Відзначається, що при складанні прогнозу враховувалося, що карантин у країні не буде порушуватися під час Великодніх свят.

  • Пік нових випадків COVID-19 в день припадатиме на 2-5 травня, пік летальних випадків – на 3-8 травня 2020;

  • Після досягнення піку захворюваності зниження нових випадків інфікованих буде спостерігатися до кінця травня до медіанного значення 400 випадків (діапазон прогнозованих значень 200-700);

  • Після досягнення піку летальності зниження нових летальних випадків буде відбуватися до кінця травня до медіанного значення 20 випадків (діапазон прогнозованих значень 12-37).

Пік COVID-19 в Україні очікують на початку травня

Пік COVID-19 в Україні очікують на початку травня

Пік COVID-19 в Україні очікують на початку травня

Пік COVID-19 в Україні очікують на початку травня

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський попередив українців, що захворіти COVID-19 може до 10% від загальної кількості населення країни. Він наголосив, що ситуацію можна пройти відносно безболісно, якщо дотримуватися умов карантину.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
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