Коли буде оголошено результати конкурсу на посаду голови Держспоживслужби?

Відкрите звернення щодо зволікання з призначенням голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

23 жовтня 2019 року розпорядженням №986-р Кабінет Міністрів України оголосив конкурс на зайняття посади голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у зв’язку із звільненням попереднього керівника. При цьому було встановлено граничний строк подачі документів для участі в конкурсі – 18 листопада 2019 року. Станом на 18 годину 18 листопада 2019 року документи подали понад 10 претендентів, переважна більшість яких не мала жодного стосунку до ветеринарії та захисту прав споживачів.

Однак, несподівано для всіх учасників конкурсу, на третій день після офіційного завершення прийому документів для участі у вказаному конкурсі, а саме 20 листопада 2019 року, Кабінет Міністрів України всупереч законодавству розпорядженням №1056-р вносить зміни до свого попереднього рішення і продовжує строки приймання документів для участі претендентів в конкурсі до 12 години 22 листопада 2019 року. У відповідності з цим розпорядженням документи подали ще декілька осіб. Враховуючи, що претендентів на крісло голови Держпродспоживслужби було більш ніж досить – такий крок урядовців був зумовлений зовсім не відсутністю вибору, а якимись іншими мотивами. Наші джерела у Держпродспоживслужбі висловлювали підозру, що комусь з високопосадовців дуже хотілося поставити головою відомства "свою людину". Але цей кандидат з якихось причин просто не встиг зібрати необхідні документи.

Таким чином, станом на 4 грудня 2019 року визначився основний список кандидатів на посаду голови, які пройшли усі етапи відбору і потрапили на фінальну співбесіду: Сергій Глущенко, Геннадій Гадзовський, Геннадій Супіханов, Ігор Кузін та Дмитро Видолоб.

За результатами остаточної співбесіди переможцем конкурсу було визначено Глущенка С.М., людину, яку у професійних колах називали одним з найдостойніших кандидатів. Його кандидатуру було включено до "Переліку кадрових питань" на засідання Кабінету Міністрів 18 грудня 2019 року. Проте це питання було знято з розгляду з мотивацією необхідності проведення спецперевірки, яка триває до 30 днів. А через місяць в день засідання уряду 24 січня 2020 року, де знову мало розглядатися питання призначення Глущенка С.М., виявилося, що його кандидатура не погоджена з аграрним комітетом Верховної Ради. Це стало офіційною причиною чергового зняття питання з розгляду Кабміну.

Таким чином, до сьогодні ДПСС України не має керівника і не може оперативно і відповідально реагувати на ситуацію в державі. Більше того, "замороженим", за нашою інформацією, виявився також конкурс на посаду першого заступника голови цієї служби. Проведення співбесіди з сімома кандидатами, які пройшли перший етап відповідного відбору, відкладено на невизначений час.

І все це відбувається в умовах ускладнення епізоотичної ситуації, що викликана виявленням в Україні пташиного грипу, проявами африканської чуми свиней. Серйозного посилення потребують заходи по безпечності і якості харчових продуктів, захисту прав споживачів. Невідкладного вирішення вимагають питання зруйнованої мережі державних ветсанутильзаводів.

Така ситуація наштовхує на підозру, що комусь дуже потрібно затягнути час. Ось тільки кому і з якою метою? Адже влада декларує наміри будувати чесну і справедливу державу. То чому б не почати процес будівництва з проведення дійсно прозорих конкурсів, де не буде місця лобіюванню і підкилимним домовленостям?

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