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7 лютого • оновлено в 09:29
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"Ключ від Керченської протоки у Росії": українців попередили про посилення тиску Путіна в Криму

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У 2020 році Росія продовжить перешкоджати вільному судноплавству через Керченську протоку в порти Бердянська і Маріуполя.

У цьому впевнена моніторингова група редакції BlackSeaNews і "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", пише Крим.Реаліі.

"Після захоплення Криму в руках у Росії перебуває "ключ від Керченської протоки", і немає жодної причини для того, щоб вона припинила їм маніпулювати", – заявив керівник групи Андрій Клименко.

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Українців попередили про посилення тиску Путіна в Криму

Українців попередили про посилення тиску Путіна в Криму

Колаж

Він нагадав, що останній раз Росія використовувала цей "ключ", коли заявила про припинення руху через протоку в грудні 2019 року "в зв'язку з проведенням технологічних робіт". Подія збіглася з поїздкою президента Володимира Путіна по Керченському мосту під час відкриття залізничного сполучення з анексованим Кримом.

Клименко вважає, що в цьому році в Азовському морі і Керченській протоці Росія буде посилювати військову присутність біля берегів півострова. При цьому перешкоджання вільному судноплавству може бути пов'язано з перекиданням військової техніки і сучасного озброєння в Крим і секретності під час таких перевезень.

Раніше OBOZREVATEL писав, що жителі незаконно анексованої Керчі обурені кількістю росіян. що приїхали на півострів.

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Автор
Карина Бондаренко
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Кримський міст Керченська протока Крим
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hunt andres
hunt andres
Непременно будет усилЯть!)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"усилять военное присутствие" Путин не может. "Усилять" по плечу только кастрюлям
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Кристина Стефанова, укрожурналистика продолжает пробивать днища!
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