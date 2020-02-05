"Ключ від Керченської протоки у Росії": українців попередили про посилення тиску Путіна в Криму

У 2020 році Росія продовжить перешкоджати вільному судноплавству через Керченську протоку в порти Бердянська і Маріуполя.

У цьому впевнена моніторингова група редакції BlackSeaNews і "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", пише Крим.Реаліі.

"Після захоплення Криму в руках у Росії перебуває "ключ від Керченської протоки", і немає жодної причини для того, щоб вона припинила їм маніпулювати", – заявив керівник групи Андрій Клименко.

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Він нагадав, що останній раз Росія використовувала цей "ключ", коли заявила про припинення руху через протоку в грудні 2019 року "в зв'язку з проведенням технологічних робіт". Подія збіглася з поїздкою президента Володимира Путіна по Керченському мосту під час відкриття залізничного сполучення з анексованим Кримом.

Клименко вважає, що в цьому році в Азовському морі і Керченській протоці Росія буде посилювати військову присутність біля берегів півострова. При цьому перешкоджання вільному судноплавству може бути пов'язано з перекиданням військової техніки і сучасного озброєння в Крим і секретності під час таких перевезень.

Раніше OBOZREVATEL писав, що жителі незаконно анексованої Керчі обурені кількістю росіян. що приїхали на півострів.

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