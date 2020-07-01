Клітіна осоромилася в прямому ефірі телеканалу. Відео

Клітіна осоромилася в прямому ефірі, не відповівши Руно на питання.

Скандальна екс-заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна осоромилася у прямому ефірі телеканалу "Апостроф TV".

В ефірі передачі "Всьо по бєспрєдєлу" вона назвала (процитувала слова прессекретаря Державного космічного агентства України) телеканал "медійною помойкою", проте не змогла відповісти, на якому каналі знаходиться (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так Клітіна відповіла на запитання ведучої Роксани Руно, чому за три дні змінила свою позицію і погодилася прийти на прямий ефір.

"Тому що я була не одна. Я працювала в космічному агентстві, і вони мене просили до вас не приходити. Тому що вони вважають ваш телеканал медійною помойкою. Так вони мені і сказали. Вибачте, цитую. Буду говорити вам правду. Прессекретар космічного агентства сказала, що ваш канал – це помойка", – заявила Клітіна.

При цьому сказати назву телеканалу, яку нібито вважають "медійним смітником", вона не змогла.

"Як називається ваш канал? Так скажіть, як ваш канал називається... Я не знаю, де я знаходжуся. В прямому ефірі. Давайте, хайпаніть", – додала Клітіна.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :