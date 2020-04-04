Кількість випадків коронавірусу в Україні зросла до 1096: статистика МОЗ на 4 квітня

Станом на ранок суботи, 4 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 096 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Facebook. Відзначається, що за добу зафіксовано 154 нових заражень (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"За даними ЦГЗ, за станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнта одужали. За добу було зафіксовано 154 нових випадки", – сказано в повідомленні.
Кількість випадків коронавірусу в Україні зросла до 1096
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 66 випадок;
Волинська область – 17 випадків;
Дніпропетровська область – 14 випадків;
Донецька область – 8 випадків;
Житомирська область – 9 випадків;
Закарпатська область – 24 випадки;
Запорізька область – 28 випадків;
Івано-Франківська область – 94 випадки;
Кіровоградська область – 19 випадків;
Київ – 195 випадків;
Київська область – 77 випадків;
Львівська область – 14 випадків;
Луганська область – 3 випадки;
Одеська область – 26 випадків;
Полтавська область – 8 випадків;
Рівненська область – 31 випадок;
Сумська область – 37 випадків;
Тернопільська область – 135 випадків;
Харківська область – 1 випадок;
Херсонська область – 8 випадків;
Хмельницька область – 10 випадків;
Чернівецька область – 206 случакв;
Черкаська область – 61 випадок;
Чернігівська область – 5 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 4 квітня в Центр надійшло 636 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5040 повідомлення про підозру на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
коронавірус дістався до київського підприємства "Укроборонпром". Заражений чоловік перебуває у важкому стані в одній зі столичних лікарень
головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в п'ятницю, 3 квітня, відвідав Тернопільську область, яка стала одним з епіцентрів поширення коронавірусу COVID-19 в країні
в Чернівецькій області на дві доби вводять режим максимального обмеження пересування. Це перша область в Україні, яка ввела комендантську годину.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".