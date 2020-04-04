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4 квітня • оновлено в 10:45
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Кількість випадків коронавірусу в Україні зросла до 1096: статистика МОЗ на 4 квітня

7.6т
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Станом на ранок суботи, 4 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 096 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Facebook. Відзначається, що за добу зафіксовано 154 нових заражень (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За даними ЦГЗ, за станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнта одужали. За добу було зафіксовано 154 нових випадки", – сказано в повідомленні.

Кількість випадків коронавірусу в Україні зросла до 1096

Кількість випадків коронавірусу в Україні зросла до 1096

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область – 66 випадок;

  • Волинська область – 17 випадків;

  • Дніпропетровська область – 14 випадків;

  • Донецька область – 8 випадків;

  • Житомирська область – 9 випадків;

  • Закарпатська область – 24 випадки;

  • Запорізька область – 28 випадків;

  • Івано-Франківська область – 94 випадки;

  • Кіровоградська область – 19 випадків;

  • Київ – 195 випадків;

  • Київська область – 77 випадків;

  • Львівська область – 14 випадків;

  • Луганська область – 3 випадки;

  • Одеська область – 26 випадків;

  • Полтавська область – 8 випадків;

  • Рівненська область – 31 випадок;

  • Сумська область – 37 випадків;

  • Тернопільська область – 135 випадків;

  • Харківська область – 1 випадок;

  • Херсонська область – 8 випадків;

  • Хмельницька область – 10 випадків;

  • Чернівецька область – 206 случакв;

  • Черкаська область – 61 випадок;

  • Чернігівська область – 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 4 квітня в Центр надійшло 636 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5040 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
РФ направила 11 самолётов с медтехникой и специалистами в Сербию... А некоторые уже и землю свою отдали... А помощи так и нет.
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