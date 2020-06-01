Кількість хворих на COVID-19 в Україні перетнула 24 тисячі: статистика МОЗ на 1 червня

В Україні за останню добу зафіксували ще 340 випадків коронавірусу. Станом на ранок 1 червня кількість заражених у країні досягла 24 012.

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Крім цього, з моменту спалаху хвороба забрала життя 718 людей (+10 за добу), однак одужати вдалося 9690 пацієнтам (+152). Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу діагностували у Києві – 58 та Рівненській області – 57.

COVID-19 не йде на спад

Традиційно, дані з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської галузей, а також з анексованого Криму відсутні.

Статистика щодо коронавірусу в Україні covid19.rnbo.gov.ua

Статистика щодо коронавірусу в Україні covid19.rnbo.gov.ua

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Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 червня в Україні почався наступний етап ослаблення карантину. В країні запрацювали спортивні зали, фітнес-центри, басейни, відкрили міжобласне повідомлення всіма видами транспорту, а також дозволили проведення іспитів у вузах і коледж

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