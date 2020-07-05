Київ і вісім областей України не готові до пом'якшення карантину. Список

У Києві та восьми областях України на сьогоднішній день не виконано критерії для ослаблення карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України, на 5 липня одним або кількома критеріями не відповідають Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська та Чернігівська області.

Так, в Донецькій області зафіксована найвища тижнева динаміка захворюваності – 114,81%.

Готовність регіонів до пом'якшення обмежувальних заходів оцінюється за чотирма показниками:

завантаженості лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19,

кількістю проведених в регіоні ПЛР і ІФА-тестів на коронавірус,

відсотку виявлених випадків захворювання серед проведених досліджень,

динаміці тижневої захворюваності в порівнянні з попереднім тижнем.

МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що послаблення карантину, незважаючи на рекордну статистику хворих на COVID-19, просто необхідне Україні, адже без цього їй загрожує ще більша катастрофа через падіння економіки.