Київ і 9 регіонів не готові до ослаблення карантину, – МОЗ

В Україні дев'ять областей та Київ не готові до наступного етапу ослаблення карантинних заходів.

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Відповідні дані станом на 20 червня оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров'я. Найгірша ситуація із захворюваністю в Чернівецькій області – там на 100 тисяч населення зафіксовано 44,27 випадків зараження за допустимих 12.

Далі йдуть Рівненська – 41,55, Львівська – 40,66, Закарпатська – 38,77, Волинська – 37,72, Тернопільська – 23,12, Івано-Франківська – 20,91, Вінницька – 16,71 та Житомирська області – 16,32. У Києві на 100 тисяч населення зафіксовано 13,95 нових заражених.

Водночас у Закарпатській області, крім перевищеного показника захворюваності, більш ніж на 50% заповнені ліжка в лікарнях.

Показник відповідності регіонів для ослаблення карантину. МОЗ

Показник відповідності регіонів для ослаблення карантину. МОЗ

Нагадаємо, що в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин, під час якого обмеження можуть бути посилені, якщо певний регіон не відповідає трьом критеріям:

кількість нових випадків за останні сім днів не перевищує 12 осіб на 100 тисяч населення;

завантаженість ліжок в лікарнях не перевищує 50%;

охоплення тестування методом ПЛР становить не менш як 12 на 100 тисяч населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в регіонах України із значним поширенням COVID-19 можуть ввести посилення протиепідемічних заходів.