Київ і 11 областей України провалили готовність до ослаблення карантину. Перелік

Київ не готовий до ослаблення карантину.

Станом на неділю, 28 червня, Київ і 11 областей України не готові до наступного етапу ослаблення карантину.

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Оновлені дані опублікували на сайті Міністерства охорони здоров'я. Відзначається, що дані з Криму і міста Севастополь відсутні.

Через невідповідність критеріям пом'якшення карантину Київ, а також Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Хмельницька та Чернівецька області не можуть скасовувати обмеження.

Області, які не готові до ослаблення карантину в Україні МОЗ

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні встановили черговий антирекорд по COVID-19.