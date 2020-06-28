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Київ і 11 областей України провалили готовність до ослаблення карантину. Перелік

Карина Бондаренко
Суспільство
2,0 т.
Київ не готовий до ослаблення карантину

Київ не готовий до ослаблення карантину.

Станом на неділю, 28 червня, Київ і 11 областей України не готові до наступного етапу ослаблення карантину.

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Оновлені дані опублікували на сайті Міністерства охорони здоров'я. Відзначається, що дані з Криму і міста Севастополь відсутні.

Через невідповідність критеріям пом'якшення карантину Київ, а також Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Хмельницька та Чернівецька області не можуть скасовувати обмеження.

Області, які не готові до ослаблення карантину в Україні

Області, які не готові до ослаблення карантину в Україні МОЗ

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні встановили черговий антирекорд по COVID-19.

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