Головна Новини
3 червня • оновлено в 11:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Карпати знову засипало снігом: почалася заметіль. Фото

2.4т
Читати матеріал російською

У середу, 3 червня, в українських Карпатах знову випав сніг та встановилася зимова погода. Крім того, через вітер здійнялася хуртовина.

Як повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook, станом на 08:30 на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Вітер південно-західний, 12 м/с. Температура повітря знизилася до -1°С, падає дрібний сніг.

Сніг на горі Піп Іван

Сніг на горі Піп Іван

Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Про погіршання погодних умов на високогір'ї написав і начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення Василь Фіцак.

"Піп Іван сьогодні, зима продовжується, від учора падає сніг, вітер його переміщає територією, видимості немає. Температура -1°С", – зазначив він на особистій сторінці у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Погода в Карпатах" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Погода в Карпатах
Місце
Україна
Тег
Карпати
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги