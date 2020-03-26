Карантин в Україні закінчиться до травня? Колишній санлікар назвав умову

Карантин в Україні через епідемію коронавірусу можуть зняти в анонсовані урядом терміни – 24 квітня – і не продовжувати на травень.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL сказав колишній санітарний лікар України Святослав Протас. За його словами, до того часу Україна має пройти пік захворюваності, який випаде якраз на середину квітня.

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Карантин в Україні

"Карантин, найімовірніше, знімуть в анонсовані дати та більше не продовжуватимуть. За підвищення температури повітря вірус, як і будь-яка ГРВІ, втрачає свою здатність до такого швидкого поширення, як зараз. Вже в травні епідемія перейде на рівень десятків випадків, а влітку має зменшитися", – зазначив він.

Повне інтерв'ю зі Святославом Протасом читайте на OBOZREVATEL найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пік захворюваності в Україні на коронавірус буде через 2-3 тижні, але він досить швидко піде на спад.

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