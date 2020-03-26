Головна Новини
26 березня • оновлено в 15:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Карантин в Україні закінчиться до травня? Колишній санлікар назвав умову

6.2т
Читати матеріал російською

Карантин в Україні через епідемію коронавірусу можуть зняти в анонсовані урядом терміни – 24 квітня – і не продовжувати на травень.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL сказав колишній санітарний лікар України Святослав Протас. За його словами, до того часу Україна має пройти пік захворюваності, який випаде якраз на середину квітня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Карантин в Україні

Карантин в Україні

"Карантин, найімовірніше, знімуть в анонсовані дати та більше не продовжуватимуть. За підвищення температури повітря вірус, як і будь-яка ГРВІ, втрачає свою здатність до такого швидкого поширення, як зараз. Вже в травні епідемія перейде на рівень десятків випадків, а влітку має зменшитися", – зазначив він.

Повне інтерв'ю зі Святославом Протасом читайте на OBOZREVATEL найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пік захворюваності в Україні на коронавірус буде через 2-3 тижні, але він досить швидко піде на спад.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Святослав Протас
Місце
Україна
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
26
21
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Зеленская слизь перед спецами бессильна, никакое зомбирование не помогает)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Карантин закончится вместе с последним украинцем.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Горелов Сергей, тебя ишак под хвост имеет потому и дерьмо фонтаном из горла
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги