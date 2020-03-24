Карантин в Україні: лікарка розповіла, коли коронавірус відступить

Коронавірус в Україні піде на спад ближче до літа, оскільки подібні віруси чутливі до сонячного світла. Однак уже восени можлива нова хвиля епідемії.
Такий прогноз озвучила в ефірі ObozTV лікарка-вірусологиня, доктор медичних наук Алла Мироненко.
На питання, коли коронавірус піде на спад, Мироненко відповіла: "Чекаємо, що влітку, найімовірніше, активізації цього збудника не буде. Він передається респіраторним шляхом, через повітря. Він є чутливим до інсоляції, тобто ультрафіолетового випромінювання, якого влітку багато завдяки сонцю. Крім того, влітку відкриті вікна, і ці протяги принципово знижують концентрацію інфекційного аерозолю, вірус гине".
Як зазначила вірусологиня, влітку українці зазвичай мають справу з кишковими інфекційними захворюваннями, а взимку, навесні і восени, коли холодно – з респіраторними інфекціями.
"Тому, на мою думку, влітку у нас буде затишшя, буде мало респіраторних інфекцій, зокрема викликаних новим коронавірусом. Але вже восени ми можемо знову зіштовхнутися з такою загрозою, і кількість хворих зростатиме. Це мій прогноз. Є така медична закономірність", – заявила вона.
Вірусологиня також висловила надію, що до початку травня карантин в Україні припиниться.
"У нас, можливо, буде відносно спокійне літо. Але це літо нам буде дане для того, щоб підготуватися до можливої бурхливої осені", – пояснила вона.
112.ua
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