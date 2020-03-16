Карантин через коронавірус: які міста України закрилися. Оновлюється

У зв'язку із загрозою поширення короновірусу жорсткий карантин в Україні вже введено в чотирьох областях країни. Він передбачає низку серйозних обмежень у сфері послуг і торгівлі.

OBOZREVATEL підготував для читачів короткий огляд того, як зміниться життя населення "закритих" міст.

Чернівецька область

На Буковині по всьому регіону через виявлення випадків коронавірусу 13 березня було введено режим надзвичайного стану. Про нього повідомив сам голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Він закликав людей максимально залишатися вдома, а також попередив про закриття всіх ринків, за винятком продуктових секторів.

Також роботу припинили будівельні магазини, гіпермаркети, супермаркети і торговельні центри. "Всі повинні розуміти, що йдеться про життя людей. Прошу вас до 3 квітня про солідарність і громадянську відповідальність", – сказав Осачук.

Львів і Львівська область

У Львові обмеження почали діяти з 16 березня. Під них потрапили всі заклади крім аптек, заправок і продуктових магазинів.

Про рішення оголосив мер міста Андрій Садовий, наголосивши, що сувора заборона на роботу поширюється на заклади торгівлі та громадського харчування.

Пізніше обмежувальні заходи вирішила ввести на території всієї області і Львівська ОДА. Серед них:

заборона на збори людей групами до 10 осіб;

доступ клієнтів до контактних центрів постачальників комунальних послуг, центрів надання адмінпослуг буде онлайн;

припинення роботи закладів громадського харчування і ТЦ (крім аптек, заправок і продуктових);

обмеження пересування населення на адміністративних територіях;

введення дистанційного режиму роботи;

перегляд роботи громадського транспорту.

Одеса

Курортне місто з 16 березня також вирішило закрити всі заклади громадського харчування, розважальні центри і непродуктові магазини.

Згідно з розпорядженням влади Одеси, роботу зупинив цілий перелік закладів:

кінотеатри, театри, музеї, галереї, бібліотеки та інші культурні і розважальні заклади;

дитячі розважальні центри і клуби, майданчики, зокрема спортивні;

фітнес-клуби, тренажерні зали, басейни, спортивні майданчики і стадіони;

зоопарки, водні парки, парки атракціонів;

всі магазини, крім продуктових і аптек;

торговельно-розважальні центри;

будівельні ринки та інші (крім продуктових);

ресторани, заклади громадського харчування, зокрема в готелях, бари, клуби, кафе, дискотеки, паби;

інші установи (на розсуд і під особисту відповідальність керівника).

Карантин в Україні "Цензор.НЕТ"

Івано-Франківськ

Аналогічні заходи вирішила запровадити і місцева влада обласного центру на Прикарпатті. 16 березня там також оголосили про закриття всіх закладів громадського харчування, ТРЦ і магазинів, крім продуктових і аптек.

Також тимчасово обмежать прийом роботи ЦНАП та філії департаменту соціальної політики. Послуги надаватимуть тільки в онлайн-доступі. Керівникам підприємств різних форм доручили перейти на дистанційну форму роботи.

Також влада міста вирішила вдатися до обмежень випуску комунального транспорту (тролейбусів і автобусів) за графіком вихідного дня.

Тернопільська область

У цьому регіоні також вирішили ввести запобіжні заходи і тому закрили всю торгівлю і сферу послуг, крім продуктових магазинів і аптек. Правила почали діяти з 16 березня.

Київ

Столиця України посилить заходи безпеки, починаючи з 17 березня. Так, буде обмежено пересування між містом та іншими населеними пунктами України, припинено роботу закладів громадського харчування і торгових центрів.

Працювати в особливий період будуть тільки продуктові та господарські магазини, аптеки, АЗС, банки, банкомати.

Радомишль (Житомирська область)

У місті, де було зафіксовано перший летальний випадок коронавірусу в Україні, мерія ухвалила рішення про тимчасове припинення роботи всіх ринків, підприємств громадського харчування, ресторанного господарства на території міста, а також розважальних закладів.

Проте 15 березня стало відомо, що один із продовольчих ринків населеного пункту порушив заборону і відкрився всупереч рекомендаціям.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 березня ще у двох українців у Чернівецькій області діагностували зараження новим коронавірусом COVID-19. Підозрюють захворювання у 94 осіб.

При цьому реальна кількість випадків зараження коронавірусом в Україні може значно перевищувати офіційну статистику.

Адже згідно з підрахунками вчених, один летальний випадок – це близько 400 осіб, які можуть бути інфіковані.

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