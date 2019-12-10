"Калька з європейських процедур": експерт вказав на суперечливі нюанси закону про промислові забруднення

Ряд механізмів, які прописані в новому законопроекті "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" є калькою з європейських процедур і можуть бути неправильно інтерпретовані в українські реалії.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив екологічний експерт, генеральний директор Центру екології і розвитку нових технологій Владислав Антипов. Він висловив переконання, що автори законопроекту не хотіли створити корупційні можливості, а просто перенесли європейську практику.

Є великі побоювання, вважає експерт, що в українських реаліях вона буде працювати "по-українськи", а не "по-європейськи".

natworld.info

"Диявол в деталях. Коли в Європі йдеться про "значне забруднення", усім зрозуміло, що це означає. Якщо є спірні моменти, можна захистити свою позицію в суді, як з боку суспільства, так і з боку бізнесу.

В Україні ж такі формулювання як "дозвіл можна анулювати, якщо значне забруднення", зазвичай призводять до корупції або до колапсу. Тому що "значне забруднення" кожен трактує по-своєму. Комусь ядерний вибух не сильно значне забруднення, а комусь викинути відро зі сміттям – це забруднення ", – зазначив Антипов.

За його словами, в процесі громадських обговорень, які зараз проходять, найімовірніше, всі погрішності в законопроекті будуть усунені.

Нагадаємо, новим законопроектом держава хоче зобов'язати промпідприємства отримувати інтегровані дозволи на промислове забруднення.

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