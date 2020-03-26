Мир охватила паника: вирус COVID-19, он же коронавирус, стремительно распространяется по планете.

Коронавирусная инфекция – это патология, которая выражается в признаках поражения органов дыхательной системы и кишечника.

Все страны уже приняли меры по обеспечению безопасности своих граждан каждый день вводит все новые ограничения.

Но я советую не полагаться на систему здравоохранения и защиту государства, а раз и навсегда взять ответственность за свое здоровье.

У каждого из нас есть единственная и природная система защиты от рождения, называется она иммунитет. Но почему мы употребляем горстьями таблетки и полагаемся на аптеку, вместо того, что бы укреплять свой иммунитет естественным путем?

Ведь те же препараты для иммунной системы могут не только очищать ее, но и подавлять - все очень индивидуально.

Я предлагаю вам свой метод укрепления иммунитета - это специальные дыхательные упражнения, которые обогащают каждую клетку нашего организма кислородом, очищают кишечник, запускают лимфатическую систему, избавляют от стресса и напряжения.

Выполняя упражнения со мной вы:

1. Запускаете лимфатическую систему и очистку кишечника

Улучшаете и укрепляете свой иммунитет, благодаря активизации лимфатической системы - единственной и естественной системы защиты и очистки нашего организма от всевозможных вирусов, паразитов, грибов и токсинов. Очищение происходит путём вывода через слизистую нашего организма: уретра, влагалище, кишечник, нос и кожа (выделение пота).

Запускается эта система очистки благодаря движению мышечной системы нашего тела. Когда мышцы сокращаются во время выполнения дыхательных упражнений, происходит движение лимфы по лимфатической системе, она поднимается снизу вверх, выводя все токсины и шлаки , уничтожая вирусы, грибы и паразиты.

Очень важно понять что без движения мышц , Вы сами себя лишаете защиты.

2. Очищаете кишечник

Как мы знаем в кишечнике находится самое большое количество лимфоузлов. Это очищающие фильтры нашего организма, где вырабатываются антитела и лимфоциты, что обезвреживают весь мусор и защищают наш организм. Когда мы выполняем упражнение, создаем акцент на сокращение брюшных мышцы живота и улучшаем перильстатику кишечника, что в свою очередь активизирует лимфатическую систему.

3. Избавляетесь от стресса и напряжения

Стресс подавляет иммунные реакции, которые отвечают за нашу восприимчивость к инфекциям. Понижается количество клеток, что производят антитела, которые помогают бороться с инфекциями. Нарушая систему иммунитета, стресс делает организм ослабленным перед любым внутренним и внешним воздействием.

Выполняйте каждый день комплекс дыхательных упражнений из Даосских практик, они укрепят ваш иммунитет, подарят вам здоровье и долголетие и никакой вирус вам больше не страшен.

Я записал для вас упражнение с детальной инструкцией выполнения, попробуйте вместе со мной и почувствуйте результат. Помните, самое главное – регулярность и правильное выполнение. Постоянство и сосредоточенность – залог успеха во многих начинаниях.

Будьте здоровы!

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