Українське місто закривається через спалах коронавірусу

Місто Каховка Херсонської області з 29 квітня закривається на карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-2019.

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Рішення було ухвалено регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це у вівторок, 28 квітня, повідомила пресслужба обласної Нацполіції.

Уточнюється, що в місті виявлено 22 випадки COVID-2019. Через це починаючи з 08:00 29 квітня і до 06:00 4 травня Каховку закривають на в'їзд-виїзд.

Каховка Херсонские факты

Зокрема, в'їзд дозволяється лише громадянам, зареєстрованим у місті, й автотранспорту спеціальних рейсів, що забезпечує перевезення співробітників об'єктів критичної інфраструктури.

Також у місті встановлять карантинні мобільні блокпости на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") і на вул. Мелітопольська 1а, обмежать рух і перекриють дороги бетонними блоками.

Карта КПП у Каховці hr.npu.gov.ua

У поліції наголосили, що правоохоронці контролюватимуть дотримання громадянами карантинних заходів шляхом цілодобового патрулювання.

"Просимо місцевих жителів не панікувати, а дослухатися до порад та залишатись вдома", – зазначили в поліції.

РНБО

Додамо: на ранок 28 квітня заявлялося про 88 випадків COVID-2019 у Херсонській області.

РНБО

Як писав OBOZREVATEL, у Шумському районі Тернопільської області від COVID-2019 померли священик УПЦ МП і хорист церкви ПЦУ. Батюшка таємно проводив служби і міг заразити прихожан.

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