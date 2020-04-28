Україна виходить з карантину: Шмигаль заявив про затвердження першого етапу

Кабінет міністрів на початку травня затвердить постанову про перші етапи виходу України з карантину, введеного через коронавірус COVID-19.

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Про це 28 квітня на засіданні Ради з питань економічного розвитку заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляється на сайті уряду.

Прем'єр уточнив, що поки країна йде до піку захворюваності. За розрахунками Національної академії наук, він очікується з 3 по 8 травня.

"Однак уряд має план послаблень. І ми затвердимо, як саме будуть впроваджені перші етапи, щоб і бізнес, і громадяни мали можливість підготуватися до цього заздалегідь", – пояснив Шмигаль.

Раніше OBOZREVATEL з'ясував, що в Україні вже 18 травня можуть частково відкрити метрополітен і ТРЦ без розважальних майданчиків, а з 12 травня запрацюють магазини. При цьому продуктовим ринкам дозволять працювати вже на цьому тижні.

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я анонсували можливе ослаблення карантинних заходів раніше офіційного старту 11 травня.

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