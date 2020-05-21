Кабмін уточнив, як послаблять карантин із 22 травня: оприлюднено постанову

Кабінет міністрів України оприлюднив рішення про перехід на адаптивний карантин, в якому перелічені умови для ослаблення обмежень та які з них будуть зняті.

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Постанова №392 від 20 травня "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, і етапів ослаблення протиепідемічних заходів" опубліковано на урядовому порталі 21 травня.

Кабмін уточнив, як послаблять карантин із 22 травня dw.com

У документі йдеться про те, що дія обмежень продовжена до 22 червня, однак при цьому країна переходить на адаптивний варіант карантину. Це означає, що області зі сприятливою епідемічною ситуацією можуть вводити послаблення протиепідемічних заходів.

"Ослаблення протиепідемічних заходів застосовується і припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке ухвалюється з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності в регіоні ознак для ослаблення протиепідемічних заходів, визначених цією постановою", – йдеться у документі.

Зазначається, що відповідні рішення переглядаються не рідше одного разу на тиждень, а ознаками того, як і анонсувалося раніше, є наступні показники: загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тисяч населення менше 12 осіб; завантаженість ліжок у лікарнях, визначених для боротьби з COVID-19, менше 50%; середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА більше 12 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів.

При наявності цих умов дозволять:

З 22 травня

Роботу готелів без ресторанів.

Роботу громадського та внутрішньообласного транспорту.

Відвідування релігійних заходів (не більше однієї особи на 10 квадратних метрів).

Спортивні заходи до 50 учасників без глядачів.

З 25 травня

Роботу метро (за умови використання масок і респіраторів).

Роботу дитячих садків.

З 1 червня

Роботу фітнес-центрів (крім групових занять більше 10 осіб).

Діяльність закладів освіти у групах не більше 10 осіб.

міжобласні перевезення

Робота залізничного транспорту.

З 10 червня

Роботу кафе і ресторанів.

Діяльність закладів культури.

Повноцінна робота готелів і хостелів.

З 15 червня

Авіаперельоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL , МОЗ роз'яснило, що залишиться під забороною в період дії адаптивного карантину.

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