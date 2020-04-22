Кабмін продовжив карантин в Україні до 11 травня

Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 22 квітня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що такі заходи пов'язані з тим, що пік захворюваності на коронавірус очікується 3-8 травня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нові рішення Кабміну щодо карантину:

обмеження продовжать до 11 травня;

вихід із карантину поділять на п'ять етапів;

обов'язкову обсервацію деяких громадян замінять на самоізоляцію під електронним наглядом через інстурмент "Дія";

з 11 травня в Україні планують відновити роботу магазинів непродовольчих товарів і об'єктів сфери послуг.

українці зможуть отримати допомогу у зв'язку з частковим безробіттям;

запроваджується держрегулювання цін на деякі продукти та інші товари;

до кінця тижня запустять Фонд боротьби з COVID-19;

на час карантину посилять соціальну підтримку сімей із дітьми.

Карантин в Україні продовжують до 11 травня Кабмін України

За словами глави уряду, вихід України з карантину будет поділений на п'ять етапів. Стартову точку цього плану, зазначив Шмигаль, назвали "День К". За оптимістичними прогнозами, він має настати 12 травня.

"Для його початку є дві умови. По-перше, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання в країні не змінюється або коливається в межах 5%. По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%", – пояснив він.

Крім того, наголосив прем'єр, попередньо необхідно виконати кілька обов'язкових умов, без яких досягти показників для виходу з карантину буде неможливо.

Карантин в Україні

"Маємо збільшити кількість тестувань до 11 травня, покращити забезпечення лікарень та медиків усім необхідним, запровадити електронний контроль самоізоляції замість обсервації за допомогою інструменту "Дія", створити нові правила функціонування для об'єктів обслуговування населення (масковий режим, дезінфекція)", – перелічив Шмигаль.

"Якщо все буде добре, 11 травня ми будемо говорити про відкриття парків, скверів, об'єктів торгівлі непродовольчими товарами, побутових послуг... Це дозволить повернути частину людей на роботу і дасть старт розвитку економіки", – додав він.

В Україні на час карантину посилять соціальну підтримку сімей із дітьми. Так, ті, хто зареєструвався в центрі зайнятості, можуть за спрощеною програмою звернутися в центр соцзахисту і отримати допомогу в розмірі майже 3 тис. грн.

Також уряд ввів державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування, лікарські засоби, товари медичного та протиепідемічного призначення.

Кабінет міністрів встановив допомогу у зв'язку з частковим безробіттям на період карантину в розмірі двох третин окладу, але не більше за мінімальну зарплату.

До 26 квітня в Україні запустять Фонд із боротьби з коронавірусом. Стало відомо, на що підуть гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 квітня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що уряд планує продовжити карантин в Україні до 12 травня, однак пом'якшити його умови. Людям хочуть дозволити відвідувати парки, бібліотеки та музеї.

А на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського було зазначено, що продовження карантину необхідно через те, що пік захворюваності на коронавірус очікується тільки на початку травня.

Водночас для підтримки громадян і запуску економіки глава держави висловив готовність ввести певні послаблення обмежувального режиму. Насамперед йдеться про некритичні об'єкти інфраструктури.

Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що у 2020 році світові не вдасться подолати коронавірус, а боротьба з COVID-19 може тривати ще два роки. Він вважає, що в цей період людям доведеться дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції.

Також прем'єр-міністр зазначив, що з 22 квітня в Україні вводять нові визначення карантинних заходів. Впроваджуватимуться три рівні: жовтий, помаранчевий і червоний.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!