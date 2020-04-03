Кабмін посилив карантин: Шмигаль екстрено звернувся до українців

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль екстрено звернувся до українців і оголосив про посилення карантинних заходів через коронавірус.

Детальне роз'яснення про нові обмеження він озвучив у відеозверненні на своєму Telegram-каналі.

"З метою убезпечення українців ми продовжуємо посилювати заходи щодо захисту наших зовнішніх кордонів. Лишиться працювати лише 21 пункт пропуску. Також вводиться обов'язкова обсервація всіх без винятку осіб, які прибувають в Україну, терміном на 14 днів", – сказав голова уряду.

"Ще одне обмеження і посилення заходів з розірвання ланцюжка захворювання – забороняється пересуватися по вулицях більше, ніж 2 особам, за виключенням супроводу дітей", – додав Шмигаль.

Також прем'єр закликав українців утриматися від прогулянок у парках, походів на шашлики і відвідування інших місць відпочинку на найближчі три-чотири тижні.

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