|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Йому доведеться відповісти": Аваков виступив із гучною заявою про Зеленського

3.3тЧитати матеріал російською

Кандидат на пост глави держави і шоумен Володимир Зеленський прийняв виклик, поставши перед усією Україною в образі президента Голобородька в серіалі "Слуга народу".

Таку думку в ефірі програми "В гостях у Дмитра Гордона" висловив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Журналіст поставив запитання, чи знайомий Аваков із "лідером президентського рейтингу Володимиром Зеленським". "Як ви думаєте, чим обумовлений його високий рейтинг, який, за деякими оцінками, становить сьогодні близько 30%?" – поцікавився Гордон.

Новини
"Якщо тобі не слабо!" Зеленський звернувся до Вакарчука через вибори президента

Володимир Зеленський в серіалі "Слуга народу"

Володимир Зеленський в серіалі "Слуга народу"

dpchas.com.ua

"Я думаю, що це така туга за новими політичними лідерами. Це такий візуальний образ, який він збудував у своїх кінофільмах, коли представив такого ідеалістичного персонажа, як президент Голобородько. Це одночасно, дозволю собі так сказати, ляпас нинішньому політикуму. Іноді заслужено, іноді ні", – сказав міністр.

"І тепер Володимиру, якщо йому судилося бути президентом, йому доведеться відповісти на цей виклик. Це теж дуже складна робота", – зазначив Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аваков висміяв "повернення" в Україну колишнього президента Грузії, екс-глави Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі, заявивши, що його ніхто в країну не пустить.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Володимир ЗеленськийАрсен АваковДмитро Гордон
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
29
13
Смішно
1
Цікаво
8
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Артист и играемый им образ это совершенно разные вещи. Часто просто не совместимые. А дурачки думают что голосуют за киношного Голобородька а выберут хрипатого клоуна. Который в предложении из десяти слов дважды теряет мысль. Ему бы Голохвастого сыграть, не пришлось бы даже в образ входить.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Ivanenko Petr, Фактически, выберут коломойского. С очень плохими последствиями для страны.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки