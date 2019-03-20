"Йому доведеться відповісти": Аваков виступив із гучною заявою про Зеленського

Кандидат на пост глави держави і шоумен Володимир Зеленський прийняв виклик, поставши перед усією Україною в образі президента Голобородька в серіалі "Слуга народу".

Таку думку в ефірі програми "В гостях у Дмитра Гордона" висловив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Журналіст поставив запитання, чи знайомий Аваков із "лідером президентського рейтингу Володимиром Зеленським". "Як ви думаєте, чим обумовлений його високий рейтинг, який, за деякими оцінками, становить сьогодні близько 30%?" – поцікавився Гордон.

Володимир Зеленський в серіалі "Слуга народу" dpchas.com.ua

"Я думаю, що це така туга за новими політичними лідерами. Це такий візуальний образ, який він збудував у своїх кінофільмах, коли представив такого ідеалістичного персонажа, як президент Голобородько. Це одночасно, дозволю собі так сказати, ляпас нинішньому політикуму. Іноді заслужено, іноді ні", – сказав міністр.

"І тепер Володимиру, якщо йому судилося бути президентом, йому доведеться відповісти на цей виклик. Це теж дуже складна робота", – зазначив Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аваков висміяв "повернення" в Україну колишнього президента Грузії, екс-глави Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі, заявивши, що його ніхто в країну не пустить.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!