"Іди в д*пу!" Пропагандист вигнав українського експерта з ефіру "покричати в унітаз"

Ведучий пропагандистського каналу "Россия 1" нагрубив українському експерту і вигнав його зі студії.

Це трапилося напередодні під час програми "Хто проти?". На 20-й хвилині прямого ефіру, коли мова зайшла про Голодомор, Сергій Міхєєв показав гостю червону картку.

При цьому пропагандист перейшов на "ти", послав українця "в д*пу" і відправив його "в сортир покричати в унітаз". Водночас російський ведучий почав міркувати про повагу у студії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський пропагандист Соловйов публічно зганьбився через українську мову.

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