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/Суспільство

"Іди в д*пу!" Пропагандист вигнав українського експерта з ефіру "покричати в унітаз"

16.6тЧитати матеріал російською

Ведучий пропагандистського каналу "Россия 1" нагрубив українському експерту і вигнав його зі студії.

Це трапилося напередодні під час програми "Хто проти?". На 20-й хвилині прямого ефіру, коли мова зайшла про Голодомор, Сергій Міхєєв показав гостю червону картку.

При цьому пропагандист перейшов на "ти", послав українця "в д*пу" і відправив його "в сортир покричати в унітаз". Водночас російський ведучий почав міркувати про повагу у студії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський пропагандист Соловйов публічно зганьбився через українську мову.

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Теми
російська пропагандаГолодомор в Україні
Місце
РосіяМосква
Тег
Новини Росії
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Ярошевский Олег
Ярошевский Олег
Оборзеватель, как всегда, адекватных называет пропагандистами. Ну, ничего нового. :-(
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Так лохлов отовсюду гонют, народ такой. И вашим и нашим за рубль спляшем. Ни гордости, ни чести. Омерика с нами, СУГС!
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Mega Death
Mega Death
Это ж шоу)))) Там хохложопые гастарбайтеры народ веселят. Этих дебилов , как клоунов в цирке с канала на канал водят, народ смешить своим сельским примитивизмом
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