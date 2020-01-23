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23 січня • оновлено в 15:22
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"Іди нах*й!" Добкін "вибухнув" через зауваження про російську мову в Україні

3.2т
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Одіозний український політик Михайло Добкін відзначився черговим випадом, заявивши про те, що в Україні не може йтися про Соборність у той час, коли нібито порушуються права російськомовних громадян.

Про це скандальний нардеп VIII скликання написав у своєму Twitter і нарвався на критику українців. Він же зі свого боку буквально "послав незадоволених" куди подалі.

"Яка соборність, коли порушуються основні конституційні права мільйонів російськомовних громадян? Яка злука, коли топчуть історичну пам'ять, нав'язують релігію і забороняють бути українцем російського походження? Штучне свято. Свято влади, але не людей", – висловився Добкін.

Михайло Добкін

Михайло Добкін

Водночас українці залишилися незадоволені такими висловлюваннями скандального політика, зазначивши, що в Україні все гаразд із правами російськомовних, їх ніхто не утискає.

"У чому порушення прав російськомовних громадян? Їм хтось забороняє говорити російською чи що? А в школах має бути українська основна, як і всюди, адже вона єдина державна. Все інше вигадки й розхитування човна", – написав зокрема Максим Дем'янов.

Скриншот

Скриншот

twitter.com/mdobkin

І тут Добкін "вибухнув". Однак вирішив не обтяжувати зайвими поясненнями або відстоюванням своєї точки зору, а просто вказав коментатору те місце, де він, імовірно, зможе їх отримати.

"Іди на*уй", – "лаконічно" висловився політик. Зазначимо, що цей його коментар навіть лайкнули 13 користувачів.

Скриншот

Скриншот

twitter.com/mdobkin

А ось думки інших українців розділилися.

"Яка країна – таке і "свято", "Це звучить майже як злучка із су*кою. Свято 2%", "Зеленський вчора вищав як інопланетянин. Як треба, ми і самі знаємо: твоя справа говорити – як це зробити", "Так, велике свято об'єднання у не єдиній країні. Торжество лицемірства", "Вибачте, Михайле, а це як? Українець російського походження? Хто сміє вам нав'язувати релігію? Хто такий безжалісний із вами?", "Довбо**б", – пишуть вони.

Скріншот

Скріншот

twitter.com/mdobkin

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Особа
Михайло Добкін
Місце
Україна
Теги
соцмережі російська мова скандали
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Коментарі
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Гоша Злой
Гоша Злой
проблема языка высосана из пальца. кто хочет- говорит на русском, не хочет- говорит по-украински
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0
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фил филька
фил филька
простой вопрос ставящий упоротых в тупик: почему русскоязычные школы переводят на украинский с 2020 года а к примеру венгерские школы гораздо позже?
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Муркин Шура, А если никто не хочет обучаться на украинском, то их надо силой заставлять? Сколько раз болтали, что в Москве нет украинских школ,"ущемление" украинцев, обижают. На самом деле - нет необходимости: нет тех, кто хотел бы на украинском обучаться. Но вам же об этом не говорят, да вы и сами не хотите этого слышать, вам бы только ныть и прикрываться, когда принимаете дурацкие законы.
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Муркин Шура
Муркин Шура
фил филька, филипок. может расскажешь сколько в крыму украинских школ, где кстати украинский язык с татарским и русским являются государственным!?
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