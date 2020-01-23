Одіозний український політик Михайло Добкін відзначився черговим випадом, заявивши про те, що в Україні не може йтися про Соборність у той час, коли нібито порушуються права російськомовних громадян.

Про це скандальний нардеп VIII скликання написав у своєму Twitter і нарвався на критику українців. Він же зі свого боку буквально "послав незадоволених" куди подалі.

"Яка соборність, коли порушуються основні конституційні права мільйонів російськомовних громадян? Яка злука, коли топчуть історичну пам'ять, нав'язують релігію і забороняють бути українцем російського походження? Штучне свято. Свято влади, але не людей", – висловився Добкін.

Михайло Добкін

Водночас українці залишилися незадоволені такими висловлюваннями скандального політика, зазначивши, що в Україні все гаразд із правами російськомовних, їх ніхто не утискає.

"У чому порушення прав російськомовних громадян? Їм хтось забороняє говорити російською чи що? А в школах має бути українська основна, як і всюди, адже вона єдина державна. Все інше вигадки й розхитування човна", – написав зокрема Максим Дем'янов.

Скриншот twitter.com/mdobkin

І тут Добкін "вибухнув". Однак вирішив не обтяжувати зайвими поясненнями або відстоюванням своєї точки зору, а просто вказав коментатору те місце, де він, імовірно, зможе їх отримати.

"Іди на*уй", – "лаконічно" висловився політик. Зазначимо, що цей його коментар навіть лайкнули 13 користувачів.

Скриншот twitter.com/mdobkin

А ось думки інших українців розділилися.

"Яка країна – таке і "свято", "Це звучить майже як злучка із су*кою. Свято 2%", "Зеленський вчора вищав як інопланетянин. Як треба, ми і самі знаємо: твоя справа говорити – як це зробити", "Так, велике свято об'єднання у не єдиній країні. Торжество лицемірства", "Вибачте, Михайле, а це як? Українець російського походження? Хто сміє вам нав'язувати релігію? Хто такий безжалісний із вами?", "Довбо**б", – пишуть вони.

Скріншот twitter.com/mdobkin

Яка соборність, коли порушуються основні конституційні права мільйонів російськомовних громадян? Яка злука, коли топчуть історичну пам'ять, нав'язують релігію і забороняють бути українцем російського походження? Штучний свято. Свято влади, але не людей. - Добкін Михайло (@mdobkin) January 22, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Добкін розкритикував Яніну Соколову за її мову. На його думку, ведуча вжила польські слова замість українських. "Не треба плутати х*р із пальцем. Польські та інші чужорідні слова не впихай у рідну мову, рогулиха", – написав він.

На інтерв'ю Добкіна з Соколовою трапилася жорстка перепалка через їхні ідеологічні розбіжності.

Тоді ж колишній народний депутат заявив, що Крим живе стабільнішим у російській окупації, ніж в Україні.

Яніна Соколова розповіла, що скандальний нардеп VIII скликання, глава партії "Християнські соціалісти" Михайло Добкін образився на неї через інтерв'ю.

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