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31 березня • оновлено в 18:10
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/ Суспільство

Хворим коронавірусом українцям дозволили виходити в магазини та аптеки

2.6т
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Кабінет міністрів України дозволив хворим коронавірусом COVID-19 та тим, хто контактував із зараженими і перебуває на самоізоляції, відвідувати продуктові магазини та аптеки.

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Дозвіл діє лише у невідкладних випадках, зазначено у постанові, яка була опублікована на урядовому порталі.

Зокрема документом визначається категорія осіб, що потребує самоізоляції, а саме ті, які мали контакт з хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, або хворіють на зазначену хворобу та не потребують госпіталізації.

Українці в масках у магазині

Українці в масках у магазині

dp.informator.ua

Строк самоізоляції хворого та контактуючих осіб має визначати лікуючий лікар.

"Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають, відвідування громадських місць. Дозволяється відвідування у невідкладних випадках місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, виробами медичного призначення та закладів охорони здоров’я за умови використання засобів індивідуального захисту та дотримання відстані не менш як 1,5 метра", – написано у постанові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 31 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні досягла 549. З них 13 летальних, 8 пацієнтів одужали.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
карантин
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Пигин Макс
Пигин Макс
Правильно, землю уже продали, теперь нужно избавиться от биомассы.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
метро в Киеве теперь открывайте...
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Суспільство

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  • УКРАЇНА

    Підтверджені випадки: 549

    Вилікувалось: 8. Померло: 13

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