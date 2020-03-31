Хворим коронавірусом українцям дозволили виходити в магазини та аптеки

Кабінет міністрів України дозволив хворим коронавірусом COVID-19 та тим, хто контактував із зараженими і перебуває на самоізоляції, відвідувати продуктові магазини та аптеки.

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Дозвіл діє лише у невідкладних випадках, зазначено у постанові, яка була опублікована на урядовому порталі.

Зокрема документом визначається категорія осіб, що потребує самоізоляції, а саме ті, які мали контакт з хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, або хворіють на зазначену хворобу та не потребують госпіталізації.

Українці в масках у магазині dp.informator.ua

Строк самоізоляції хворого та контактуючих осіб має визначати лікуючий лікар.

"Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають, відвідування громадських місць. Дозволяється відвідування у невідкладних випадках місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, виробами медичного призначення та закладів охорони здоров’я за умови використання засобів індивідуального захисту та дотримання відстані не менш як 1,5 метра", – написано у постанові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 31 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні досягла 549. З них 13 летальних, 8 пацієнтів одужали.

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