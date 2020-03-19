В Україні інфікованих новим коронавірусом COVID-19 більше, ніж в офіційній статистиці, але така ситуація спостерігається в усьому світі.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" 19 березня заявила лікарка-інфекціоністка, членкиня оперативного штабу із запобігання поширенню короновірусу Ольга Голубовська. Трансляція програми велася в YouTube.

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"Для мене, наприклад, зрозуміло, що кількість інфікованих набагато більша, ніж в офіційній статистиці, але це в усьому світі", – сказала вона.

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Голубовська зазначила, що з подібною пандемією ні нинішнє покоління, ні попереднє не стикалося.

"Можливо, це було сто років тому, коли була пандемія "іспанського" грипу. Тому все змінюється дуже швидко, наші знання про цього збудника, його властивості, наскільки він заразний.

Через те, що він на сьогодні тільки досліджується, ніколи не зустрічався в популяції людини і його спрогнозувати дуже складно, була оголошена пандемія Всесвітньою організацією охорони здоров'я", – сказала лікарка.

Поширення коронавірусу, за її словами, можна уповільнити тільки шляхом мінімізації ризиків зараження й обмежувальних заходів.

Як писав OBOZREVATEL:

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