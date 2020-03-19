В Україні інфікованих новим коронавірусом COVID-19 більше, ніж в офіційній статистиці, але така ситуація спостерігається в усьому світі.
Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" 19 березня заявила лікарка-інфекціоністка, членкиня оперативного штабу із запобігання поширенню короновірусу Ольга Голубовська. Трансляція програми велася в YouTube.
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"Для мене, наприклад, зрозуміло, що кількість інфікованих набагато більша, ніж в офіційній статистиці, але це в усьому світі", – сказала вона.
Хворих на COVID-19 більше, ніж в офіційній статистиці – лікар
Колаж
Голубовська зазначила, що з подібною пандемією ні нинішнє покоління, ні попереднє не стикалося.
"Можливо, це було сто років тому, коли була пандемія "іспанського" грипу. Тому все змінюється дуже швидко, наші знання про цього збудника, його властивості, наскільки він заразний.
Через те, що він на сьогодні тільки досліджується, ніколи не зустрічався в популяції людини і його спрогнозувати дуже складно, була оголошена пандемія Всесвітньою організацією охорони здоров'я", – сказала лікарка.
Поширення коронавірусу, за її словами, можна уповільнити тільки шляхом мінімізації ризиків зараження й обмежувальних заходів.
Як писав OBOZREVATEL:
19 березня лікарі діагностували COVID-19 у трьох осіб. Пізніше в Чернівецькій області було зафіксовано ще п'ять нових випадків захворювання.
Новий випадок підтвердили в Києві (загалом це вже третій хворий у столиці).
Новий пацієнт – 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію. Він перебуває на самоізоляції.
При цьому один із приватних медичних центрів Києва не повідомив про позитивний тест чоловіка на коронавірус, заявив мер Віталій Кличко.
Ще два випадки підтвердилися в Дніпропетровській області. Вони стали першими для регіону.
Третій випадок був зафіксований в Івано-Франківську. Хворобу діагностували вже після смерті пацієнтки.
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