Як не вбити одне одного й не розлучитися на карантині – поради психологині

Україну після карантину може накрити хвиля розлучень, як це трапилося в Китаї. Там самоізоляція, що тривала майже два місяці, призвела до великої кількості розхитаних шлюбів. "Подружжя проводили разом дуже багато часу, тому сварилися через будь-що", – пояснили місцеві чиновники.

Як пережити місяць ув'язнення в чотирьох стінах – читайте в OBOZREVATEL.

Черги – до квітня

ЗМІ наводять дані РАГСу міста Дачжоу провінції Сичуань. Щойно там відкрили офіси після карантину, на розірвання шлюбу було подано відразу ж 300 заяв.

"Аналогічні повідомлення про призначення розлучних процесів, чергу на які розписано до кінця квітня, поширюються у великих містах Китаю, як-от Шанхай, Шеньчжень, Ченду та Гуанчжоу", – пише видання Radii China.

Українські фахівці прогнозують, що ми неодмінно зіткнемося з подібним. "Крім паніки з коронавірусом, зараз весна та авітаміноз – не вистачає світла й вітаміну D. До того ж загострюються всі психічні захворювання. А через карантин це все ще доведеться переносити в одному приміщенні", – говорить психологиня Ірина Костенко.

Розлучення – один із несподіваних ефектів карантину cmtvchina.com

Вона радить прийняти факт того, що людям неминуче доведеться проводити багато часу в замкнутому приміщенні. "Потрібно налаштуватися на те, що рано чи пізно сонце зійде. І ув'язнення в темниці з чоловіком і дітьми рано чи пізно закінчиться. Також у пар, які між собою взагалі не спілкуються, з'явився шанс навчитися будувати діалог", – радить Костенко.

Наприклад, можна обговорювати перспективи – що нас чекає через тиждень, місяць два. Це буде знімати рівень тривожності.

"А щоб не переходити на особистості та не ображати партнера, потрібно говорити про себе: мене хвилює, я відчуваю, мені було неприємно. Варто знайти собі заняття, яке піддається контролю в цьому просторі. У період паніки наростає тривога. І потрібно напрацьовувати почуття, що є речі, які ми можемо контролювати, нехай навіть дрібними кроками", – уточнює Костенко.

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Наприклад, допоможе прибирання, готування, миття вікон, можна перебрати зимові речі на весну, почитати книги, навести лад на полицях, розібрати й почистити комп'ютер.

Більше обіймайтеся

Родичам, які живуть разом із вами, радить експертка, потрібно давати можливість усамітнитися й помовчати та не приставати з розпитуваннями й з'ясовуванням стосунків.

"Якраз не добре, коли є постійне спілкування і комунікація. Це свідчить про тривожність у стосунках. А з членами сім'ї потрібно більше проявляти тактильність: обійматися з дітьми та партнером. Це теж знімає тривожність і дозволяє відчувати себе в безпеці", – уточнила психологиня.

Також намагайтеся робити зарядку – рух і фізичні навантаження ефективно знімають стрес. І виробляють гормони задоволення й радості. І додає: якщо вимушене сидіння в чотирьох стінах далося дуже складно, то всі різкі рішення варто відкласти.

"Конфлікт на рівному місці не може зародитися під час карантину, він завжди на чомусь заснований. Тобто він з'явився задовго до цих подій. Тому в сімей є прекрасна можливість попрацювати над собою. Але якщо стосунки дійшли до зовсім критичної точки, то зараз із фахівцями можна спілкуватися онлайн. Але після того як мине карантин, у людей буде просто сплеск звернень до психологів і психіатрів", – стверджує Костенко.

Китайці розлучаються через декілька тижнів самоізоляції supchina.com

Вона додає, що в українців не такий запальний характер, як у італійців. Але приклад китайців насторожує – вони багато працюють і мало часу проводять удома.

"Причому не забувайте, що в Китаї дуже міцні шлюби. Вони не психологічно міцні, а традиційно – один партнер на все життя, і його не прийнято змінювати", – пояснила психологиня.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Китаю вдалося взяти під контроль новий вірус і зупинити його. Експерти погоджуються, що це наслідок безпрецедентних карантинних заходів, яких вжив уряд.

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