"Хотів усе поглинути": Львівський митрополит розповів, як Філарет зірвав об'єднання церкви

У 2015 році об'єднання української церкви не відбулися через амбіції патріарха Філарета.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів митрополит Львівський Макарій (Малетич) – колишній предстоятель УАПЦ (Української автокефальної православної церкви), яка об'єдналася з УПЦ (КП) у нову церкву. Він згадав про конфлікти з патріархом.

"Я тоді зазнав багато чого, але, слава Богу, вистояв. Філарет називав мене московським агентом. Його вже тоді підтримувала вся державна машина, ЗМІ були на його боці. Однак я і зараз переконаний, що якби в 2015-му погодився б на його умови, то ми б досі не отримали Томос", — сказав Макарій.

Митрополит Макарій Апостроф

Головною умовою Філарета було поглинання — "все під нього".

"Також Філарет наполягав на патріархії і, звичайно, тільки він патріарх. Я вже тоді розумів, що Константинополь на таке не погодиться. З 2000 року домовлявся через митрополита Костянтина Багана (Предстоятель УПЦ у США Константинопольського патріархату і першоієрарх УАПЦ у діаспорі. — Ред. ) про зустріч із Вселенським Патріархом: спочатку з митрополитом Костянтином, потім із архієпископом Всеволодом. Не патріарх Філарет цим займався, а його архієреї їздили декілька разів на Константинополь за моєю домовленістю", — підкреслив він, зазначивши, що "патріарха там, напевно, не хотіли бачити в куколі".

Філарет theworldnews

Крім того, на вручення Томосу Макарій також не потрапив через Філарета.

"Мене внесли до списку, але потім вирішили, що якщо він не їде, то і Макарія не буде. Філарет же не погоджувався стати збоку від новообраного Предстоятеля Епіфанія під час вручення Томосу. Але інші архієреї і я також не сприйняли б (а у Вселенській Патріархії, думаю, цього б не допустили), щоб необраний і невизнаний Патріарх отримував Томос", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що насправді УПЦ КП не ліквідована. Він висунув звинувачення на адресу президента Петра Порошенка і глави Помісної церкви України митрополита Епіфанія в обмані, у зв'язку з тим, що вони начебто обіцяли Філарету, що саме він де-факто буде керувати новоствореною церквою. Філарет заявив, що стурбований навислою загрозою над ПЦУ і Томос про її автокефалію.

За його словами, нова церква може розколотися, а документ про визнання її незалежності Константинополем можуть відкликати.

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