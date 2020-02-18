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19 лютого • оновлено в 01:47
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Ходу в пам'ять про Героїв Небесної Сотні показали з висоти пташиного польоту: відео з дрона

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У вівторок, 18 лютого, в Києві пройшли пам'ятні заходи, присвячені загиблим Героям Небесної Сотні.

У Михайлівському соборі відбулася панахида, потім люди колоною пройшли столичними вулицями в пам'ять про учасників Революції Переваги, які були вбиті в лютому 2014 року на вулиці Інститутській. OBOZREVATEL зняв відео подій з дрона (щоб подивитися фото та відео, проскрольте до кінця новини).

Ходу в пам'ять про Небесної Сотні показали з висоти пташиного польоту

Маршрут пам'ятної ходи проходив від Михайлівської площі по вулиці Трьохсвятительській, Європейській площі, вулиці Грушевського, Кріпосному провулку, Інститутській і завершився на алеї Героїв Небесної Сотні.

Ходу в пам'ять про Небесної Сотні показали з висоти пташиного польоту
Ходу в пам'ять про Небесної Сотні показали з висоти пташиного польоту

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-22 лютого Україна відзначає переможний завершення Революції Гідності та вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. У 2014 році в ці дні в Києві загинуло майже сто людей, десятки пропали безвісти, понад тисячу було поранено і сотні – заарештовані.

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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Бюджетников автоматами согнали и радуются
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