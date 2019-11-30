Іде сніжна буря: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Синоптики попередили про погіршення погоди в декількох регіонах України.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, на початку грудня в нашу країну прийдуть перші снігові хуртовини.

"Вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг і мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники відзначили, що в Карпатах утворюється сніговий покрив висотою 10-20 см. Також на дорогах України, крім південних регіонів, утвориться ожеледь.

У відомстві попередили, що погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Погода в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило розповів, що погода в перший тиждень грудня на всій території України буде нестійкою.

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