Грошей на зарплати лікарям немає, у бюджет пропозицію МОЗ навіть не внесли, – Степанов

У редакції бюджету на 2021 рік, який Кабінет Міністрів відправив на голосування до Верховної Ради, гроші на підвищення зарплати медикам не передбачені.

Про це 30 листопада повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час щоденного брифінгу. За його словами, пропозицію МОЗ у документ навіть не внесли (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Саме тому я, як міністр охорони здоров'я, за цей бюджет не голосував, не підтримав. Я не можу собі дозволити підтримати такі цифри в бюджеті на наступний рік", – підкреслив міністр.

Він навів у приклад ситуацію, яку бачив у Житомирі в обласній лікарні. У реанімації неврологічного відділення там протягом 15 років працює лікарка Жанна Басковська. Медикиня, яка опікується хворими з гострим мозковим інсультом, отримує близько шести тисяч гривень.

"У нас у країні тисячі лікарів таких, як Жанна, які живуть своєю професією... Будь-яка цивілізована країна за таку роботу платить не шість тисяч гривень, сусідня Польща або інші європейські країни – 5-6 тисяч євро. Тобто в 30 разів більше", – сказав міністр.

Степанов зазначив, що лікар в Україні має отримувати 23 тис. гривень, медична сестра – 17 тис. гривень, а молодший медичний персонал – 12 тис. гривень.

"Це той мінімум, який ми можемо зробити для наших медичних працівників, на яких ми завжди розраховуємо", – підкреслив глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в лікарні на Львівщині через відсутність електрики померли двоє пацієнтів із COVID-19. Пізніше Степанов сказав, що через загибель двох пацієнтів у Жовківській районній лікарні в Україні почнуть перевірку обладнання в медзакладах.