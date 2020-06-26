ОГП назвав повінь на заході України екоцидом і відкрив провадження

Повінь на заході України в ОГП назвали екоцидом

Через повені на заході України прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактом екоциду та порушень природного законодавства.

Про це 25 червня заявив заступник генеральної прокурорки Олексій Симоненко в ефірі програми "Право на владу". Він зазначив, що також розпочато розслідування через незаконне вирубування лісів за ст. 246 ККУ.

"Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом екоциду, масового знищення рослин, а також численних порушень природоохоронного законодавства, що призвело до екологічної катастрофи", – сказав він.

Симоненко додав, що в процесі слідчих дій буде дано оцінку діям посадових осіб і проаналізовано численні кримінальні провадження, які розслідуються за фактами незаконного вирубування лісів на заході України.

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