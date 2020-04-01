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1 квітня • оновлено в 12:55
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Готові робити по 20 тис. тестів на тиждень: українських мікробіологів залишили без грошей

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Вчені Інституту молекулярної біології і генетики НАН України готові випускати по 20 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус на тиждень, однак у них немає на це державного фінансування.

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Про це колектив дослідників заявив у своєму зверненні до влади на офіційній сторінці ІМБГ у Facebook.

"Ми розуміємо, що з кожним днем ​​атака вірусу стає все запеклішою. ​​Основна група співробітників Інституту, задіяних в проєктах, працює зараз і готова працювати постійно і понаднормово, однак через відсутність фінансування ми не можемо розгорнути роботу на повну потужність", – написали вчені.

Вони нагадали, що ще в кінці січня на замовлення РНБО ІМБГ НАН першим в Україні розробив тест-системи для діагностики вірусу SARS-CoV-2, які були сертифіковані. Після виявлення першого захворювання набори на 600 тестів-реакцій надійшли до Житомирського обласного лабораторного центру МОЗ та Центру громадського здоров'я МОЗ в Києві.

"За наявності коштів Інститут вже зараз міг би реалізовувати угоди з виробниками реактивів, які ми використовуємо для виготовлення тест-систем. Не всі реактиви може виготовити вітчизняний виробник, окремі ми змушені замовляти в Естонії, Німеччині та інших країнах", – пише колектив мікробіологів.

Тест на коронавірус

Тест на коронавірус

Facebook ІМБГ НАН України

"Незважаючи на цей логістичний ланцюжок, собівартість наших ПЛР-тестів (250 грн) майже вдвічі менша від зарубіжних аналогів. А з огляду на вартість авіадоставки зарубіжних тестів в Україну, їх реальна ціна для держбюджету стає дуже високою. На наявному в Інституті обладнанні наші фахівці можуть виготовити близько 10-20 тис. ПЛР-тестів на тиждень. Із залученням додаткових фахівців Інститут здатний випускати до 50 тис. тестів щотижня", – додали вчені.

Також в ІМБГ НАН заявили, що, з огляду на брак в регіонах лабораторій і фахівців, здатних працювати з ПЛР-тестами, вони розробили план навчання для фахівців з різних областей України і готові надавати їм відповідне наукове супроводження.

"Всім українцям важливо розуміти, що вірусна загроза – ворог №1 всієї держави і кожного з нас – не зникне через кілька місяців. Прогнозовано, інфекції коронавірусу будуть виникати й надалі. Вірус мутує, тому ймовірно, восени виникне необхідність в абсолютно нових тест-системах. В Україні є вчені, і, зокрема. вчені Інституту молекулярної біології та генетики, які можуть за добу модифікувати тест під інший штам коронавірусу", – запевнили дослідники.

Підсумовуючи, вони нагадали, що, вкладаючи кошти у вітчизняного виробника тестів, держава не тільки заощадить на дорогих імпортних закупівлях, а й виграє час для порятунку хворих і підтримає цілу галузь вітчизняної науки і перспективних фахівців, імена багатьох з яких відомі у світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні спалахнув скандал через те, що співробітників Інституту молекулярної біології і генетики НАН України в розпал епідемії коронавірусу відправили в неоплачувану відпустку. При цьому вчені на той момент вже встигли створити вітчизняний тест для виявлення COVID-19.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Академія наук України
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Мир Миру
Мир Миру
Це плановий геноцид?
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Суспільство

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