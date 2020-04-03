Готель приховав правду про гостя з коронавірусом: в Криму вибухнув скандал, туристів закрили

В анексованому Криму в Севастополі готель продовжував приймати мешканців не повідомивши про хвору коронавірусом клієнтку готелю.

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Туристи зібралися подавати позов, повідомляє телеграм-канал Mash

Йдеться про п'ятизірковий готель "Аквамарин", як виявилося, 24 березня звідти госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус. При цьому 17-річна дівчина вільно гуляла по готелю. А коли її забрали, заклад ще кілька днів брало нових гостей.

Готель Аквамарин booking.com

27 березня в готель прибув Росспоживнагляд і зобов'язав всіх постояльців два тижні знаходиться в самоізоляції, так як зараження коронавірусів у дівчини підтвердилося.

При цьому, як кажуть туристи, з них вимагають гроші за проживання, їм не вистачає води, в номерах не прибираються двічі на день (так наказали лікарі), а персонал спокійно ходить по вулицях.

Постояльцям вже провели перший тест, який показав негативні результати. Зараз очікують повторний.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, жителям Криму з місцевою реєстрацією і громадянам Росії заборонили виїзд на територію материкової України через пункти пропуску на адміністративному кордоні через ситуацію з поширенням коронавируса.

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