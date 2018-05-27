Гороскоп на 28 травня - 3 червня: пастки, гіпноз і катастрофи

Тиждень з 28 травня по 3 червня обіцяє бути дуже контрастним. На диво позитивні періоди будуть чергуватися з несприятливими і навіть катастрофічними.

Нові великі перспективи, швидке вирішення проблем, романтика - з одного боку. І небезпека одурманення, серйозних конфліктів з близькими і навіть катастроф - з іншого.

Про це в традиційному гороскопі OBOZREVATEL на тиждень розповів астролог Влад Росс.

Понеділокі вівторок, 28-29 травня, будуть одними і найцікавіших днів. Ці дні перед молодиком найкраще присвятити початку нових справ. Це прекрасний час для масштабних підприємств, для розширення діяльності, експансії і глобалізації.

Можуть особливо добре розвиватися міжнародні відносини, укладатися міждержавні угоди і договори.

У ці дні рекомендується зустрічатися з іноземцями, зміцнювати дипломатичні відносини, а також вирішувати будь-якого роду юридичні питання.

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Як на контрасті, середа, 30 травня, буде аж ніяк не позитивною. Це буде сатанинський місячний день, Місяць без курсу.

У такі дні підвищується сприйнятливість до спиртного і наркотиків. Ви можете випити не так вже й багато, але сп'яніти, як від великої дози. Тому остерігайтеся одурманення, в тому числі одурманення недостовірною інформацією.

Крім того, ви ризикуєте потрапити в пастку до фатальних жінок або фатальних чоловіків.

Тому в середу я рекомендую нікому не довіряти і бути дуже обережним.

У четвер, 31 травня, планета Меркурій входить в сузір'я Близнюки і розташовується в хорошому аспекті до Марса. З цієї причини в цей день все буде швидко вирішуватися і знаходитися.

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Можуть несподівано з'явитися нові люди, нові можливості і нові думки. Причому, реалізація ідей, що народилися в цей день, буде дуже швидкою. Якщо ви довгий час не могли вирішити якусь проблему, сьогодні вона має шанс швидкого вирішення.

Крім того, в четвер добре здійснювати спонтанні поїздки і відправлятися у відпустку.

П'ятниця, 1 червня, нагадує четвер. На небі складеться дуже хороша конфігурація. Цей день буде хороший для любові, стосунків, побачень і зустрічей.

Крім того, покупки і різного роду взаємодія обіцяють бути вдалими.

А ось в суботу, 2 червня, Місяць з'єднується з Плутоном, що підвищує небезпеку масових терактів і катастроф, а також складних ситуацій, пов'язаних з літаками.

Тому в цей день я не рекомендую літати. Цей час не сприятливий для далеких поїздок і подорожей.

Крім того, в суботу підвищується сприйнятливість людей до магічного і психологічного манипулятивного впливу. Раджу в суботу відмовитися від тусовок і віддати перевагу проведенню часу наодинці з собою.

Неділя, 3 червня, буде ще більш негативним днем. Місяць буде в з'єднанні з Марсом, а Марс - це завжди активізація ворогів і з'ясування стосунків.

Тому я рекомендую постаратися тримати себе в руках, не давати волю емоціям і не займатися розборками, особливо на кухні, не запускати один в одного тарілками, каструлями і сковорідками.

З іншого боку, це прекрасний день, щоб розірвати старі відносини. Набридло на когось працювати - можна піти, набридло з кимось спілкуватися - можна розійтися.

Що стосується щасливчиків тижня, то на першому місці - Скорпіони. У них буде все чудово, особливо це стосується інвестицій і фінансів. Їх чекають нові справи і успіх. Сприятлива ситуація для влаштування на роботу, спілкування з начальством, підвищення по службі і збільшення зарплати.

Для Раків тиждень обіцяє бути хорошим в питаннях, що стосуються нерухомості, а також любові і відносин. У ці дні налагодяться всі сімейні стосунки. Якщо ви давно не відвідували родичів, в тому числі далеких, раджу зробити це.

Добрим тиждень буде і для Риб. Їм можуть надходити хороші пропозиції про зміну роботи і діяльності. Особливо це стосується діяльності творчої.

Не дуже сприятливимтиждень може виявитися для зодіакального знаку Діва. У них можуть не складатися ситуації, пов'язані з роботою і діяльністю, а також зі здоров'ям. Рекомендую в ці дні відкласти медичні операції, процедури і маніпуляції, особливо пов'язані з зубами.

Овнизіткнуться з труднощами швидкої реалізації якихось планів. З наскоку може не дуже все вдаватися - потрібно запастися терпінням. Крім того, Овнам загрожують складності на роботі, в спілкуванні з колегами, а також небезпека під час поїздок. Рекомендую їм бути особливо обережними на дорогах, а авіаперельоти краще відкласти.

Не дуже хороша ситуація може скластися і в Стрільців. Вони можуть зіткнутися з обманом близьких людей, родичів або коханих. Не виключені складні сімейні ситуації. Раджу їм на цьому тижні нікому не довіряти і не вкладати фінанси в неперевірені проекти. Потрібно бути тверезим і розсудливим, тому що фарт може відвернутися від них, хоча Стрільці - дуже азартні люди.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Влад Росс розповів, ким міг бути президент Росії ВолодимирПутін в минулому житті, а також назвавйого найслабше місце.