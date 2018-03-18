Астролог назвав найслабше місце Путіна

Найуразливішим місцем президента Росії Володимира Путіна, виходячи з його гороскопу, є його близькі.

"Найслабше місце Путіна - це те, що він найбільше приховує, це його родина", - сказав "Обозревателю" астролог Влад Росс.

У цьому контексті він нагадав про те, що про дочок Путіна практично нічого не відомо, інформація про них вкрай мізерна. "Чому він приховує дочок? Тому що він дуже прив'язаний до своїх дітей - на відміну від Сталіна, який, як відомо, відмовився обмінювати свого сина на німецького фельдмаршала. Він прекрасно розуміє, що якщо у нього вкрадуть дочку, будуть її катувати, він може піти на все, навіть Крим віддати", - переконаний Влад Росс.

Він також додав, що для людини, що має такий гороскоп, як у Путіна, характерно особливе ставлення до близького кола друзів, "тому він дуже трепетно ставиться до своїх друзів з кооперативу "Озеро".

Володимир Путін з екс-дружиною Людмилою і дочками - Катериною і Марією rossiarusskie.biz

Астролог назвав підстави для подібних висновків: "Венера в гороскопі Путіна розташована на межі 11-го Будинку друзів і 12-го Будинку таємниці, тому він зберігає колишнє коло спілкування. Всі інші декорації він давно змінив, аж до тих, з ким він приходив до влади. А близьке коло друзів досі з ним", - зауважив він.

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Як писав "Обозреватель", раніше Влад Росс розповів про те, що день 18 березня, на який призначено чергові вибори президента Росії, вкрай сприятливий з астрологічної точки зору. Якби обійшлося без фальсифікацій, країна мала б шанс отримати новий поштовх до розвитку.