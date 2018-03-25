Гороскоп на 26 березня - 1 квітня: амурні справи і катастрофи

Незважаючи на те, що тиждень з 26 березня по 1 квітня пройде під знаком ретроградного, тобто несприятливого, Меркурія - планети, яка відповідає за бізнес-діяльність і покупки, будуть в нньому і дні, що дають унікальні можливості.

"Фінансова і ділова сфера може бути піддана перегляду, тому не рекомендую підписувати якісь важливі контракти, відкривати нові фірми і здійснювати великі покупки; особливо невдалою може виявитися покупка автомобіля", - розповів "Обозревателю" астролог Влад Росс.

Понеділок, 26 березня, він назвав "дуже сприятливим днем". Як пояснив астролог, саме в цей день було прийнято робити конкретні дії для того, аби виконати призначення людини: посадити дерево, побудувати будинок, народити дитину. Посадити щось, закласти першу цеглину в нове будівництво і навіть... зачати дитину - все це можна і рекомендується зробити в понеділок. Крім того, "можна оформляти заповіт", - додав астролог.

Вівторок і середа, 27 і 28 березня, найкращим чином підійдуть для романтики, - продовжив Влад Росс. "Завдяки поєднанню Венери з Ураном ці дні хороші для амурних справ, а також для яскравих презентацій і свят. Можливі несподівані любовні зустрічі і контакти. Невимушена дружня атмосфера може сприяти тому, що приятельські відносини переростуть в роман. Крім того, це найкращий час для того щоб повертати коханих або колишніх. Так буває - посварилися, півроку не бачилися. Якщо ви спробуєте знову вийти на контакт, союз може бути відновлено", - пообіцяв він.

Астролог додав: вівторок і середа хороші і для тих, хто працює в сфері піару. Їм він порекомендував повторити колишні кампанії, адже саме в ці дні вони можуть виявитися ефективними.

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Четвер і п'ятниця, 29 і 30 березня, "більшою мірою сприятливі для санаторно-курортного лікування", - повідомив він. Влад Росс порадив зайнятися власним здоров'ям - "проконсультуватися з лікарем, пройти діагностику, підлікуватися". Крім того, "можна починати жорстку дієту - ні перед самим Великоднем, а в середині цього тижня".

Разом з тим кінець тижня, особливо субота і неділя, 31 березня і 1 квітня, будуть "аварійними і найбільш напруженими", - попередив астролог. Всьому виною - "Марс в повному з'єднанні з Сатурном". "В ніч з суботи на неділю взагалі катастрофічний період - краще в цей час не літати літаками, не виїжджати в далеку поїздку. Крім того, на суботу випадає критичний місячний день", - пояснив він.

Традиційно Влад Росс назвав три знака Зодіаку, яким на тижні пощастить найбільше, і три знаки, яких умовно можна назвати аутсайдерами тижня, зазначивши, що для інших знаків тиждень буде загалом нейтральним.

"Вдалим тиждень буде для зодіакальних знаків води, особливо для Скорпіонів. Це може стосуватися кар'єри, кар'єрного просування, поліпшення в плані фінансів. Можливе укладання контракту, який давно мав бути укладений. Після довгого-довгого очікування на цьому тижні він може реалізовуватися. Скорпіони, які давно чогось чекали, наприклад, не могли домовитися з партнерами, на цьому тижні можуть скріпити узи, зміцнити взаємини і стабілізувати свою діяльність", - пообіцяв астролог.

"У Риб дуже хороша ситуація в плані любові, романтики", - продовжив він. "Для них це хороший час для далеких поїздок - кудись за кордон, на море, в теплі країни".

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У той же час Ракам Влад Росс порекомендував зайнятися зміною іміджу. "Можна змінити зачіску, зробити пластичну операцію або щось іще. Крім того, це гарний час для просування себе в суспільстві. Можна і потрібно презентувати себе і якимось чином звертати на себе увагу. Потрібно тусуватися, тусуватися і ще раз тусуватися, чого Раки, до речі, не люблять - зазвичай вони вважають за краще сидіти вдома", - зауважив він.

Разом з тим "не дуже сприятливим тиждень може бути для Овнів", - попередив астролог. І додав: "Особливо це стосується якихось кар'єрних складнощів, проблем в спілкуванні з вищестоящими, усунення з посади. Овнам слід проявити обережність і чуйність до власних відчуттів в плані пересувань на великі відстані. Якщо в кінці тижня у них виникне відчуття, що краще не летіти літаком чи не їхати в якусь поїздку, то краще не летіти і не їхати". - порадив він.

"Не дуже хорошим тиждень може виявитися і для Близнюків. Їм загрожують несподівані екстремальні ситуації. Тому в цей час найкраще відкласти всякого роду поїздки. Фінансами на цьому тижні також краще не ризикувати - вони можуть прогоріти", - попередив Влад Росс.

І, нарешті, "у Левів можливі проблеми зі здоров'ям - наприклад, з серцем або з хребтом. Рекомендую зробити розслабляючий масаж, сприятливий для хребта, або проконсультуватися з кардіологом. Якщо проблема з'явилася, краще її не запускати, інакше вона може стати причиною хронічного захворювання. На роботі їх можуть підсиджувати, пліткувати", - сказав астролог.

Як писав "Обозреватель", раніше Влад Росс розповів про жінку, яку можна назвати щастям президента Росії Володимира Путіна.